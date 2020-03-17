Samanyolu Haber /Gündem / Putin’den Corona virüsü açıklaması /17 Mart 2020 19:02

Putin’den Corona virüsü açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede ölümcül Corona virüsünün yayılmasını engellemeyi başardıklarını söyledi. Putin'in Rusya hükümeti bakanlar kabinesi ile gerçekleştirdiği özel toplantının ardından Rusya’da görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin tüm izinlerinin iptal edildiği hatırlatılarak Corona virüsüne karşı gösterdikleri yoğun çaba ve mesai için görevde bulunanların maaşlarına zam yapılacağı açıklandı.

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Putin, ülkede 93 kişide görülen Corona virüsüne yönelik toplantılar gerçekleştirdi.İlk olarak Moskova’da kurulan Corona Virüsü Gözlem Merkezi’ni ziyaret eden Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’den merkezin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Doktor ve sağlık personeli ile de sohbet eden Putin, ülkedeki Corona virüsüyle ilgili alınan tedbirler hakkında detaylı bilgi aldı.Rusya Başbakanı Mihail Misuştin online bir platform ile cep telefonu uygulaması kurduklarını ve vatandaşların bu kanallar üzerinden doğrudan doktorlar ile görüntülü olarak iletişime geçebileceklerini belirtti.

“YAŞLI KESİMDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR”

Merkezde bulunan sağlık ekipleriyle sohbet eden Putin, şunları söyledi:

* Virüsün insanlar arasında belirli yaş kriterlerine göre yayılım gösterdiğini biliyoruz.

* Virüs yaşlı kesimde daha sık görülüyor.

* Ülkemizde korona virüsü vakaları 93-96 aralığında.

* Diğer ülkelerde bu katlanarak artıyor.

* Ancak buna karşı tedbir ve önlemlerimizi arttırıp daha aktif olarak çalışmalıyız.

KABİNEYLE ÖZEL TOPLANTI YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile merkezi ziyaret ettikten sonra Rusya hükümeti bakanlar kabinesi ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir kısmı basına kapalı gerçekleşen toplantıda Putin, ülkede virüse yönelik tedbirlerin üst düzeyde olduğunu belirterek durumun tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.Putin ayrıca, virüsün yayılmasını alınan tedbirler doğrultusunda engellemeyi başardıklarını ifade etti.

MAAŞLARA ZAM YAPILACAK

Toplantının ardından Rusya'da görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin tüm izinlerinin iptal edildiği hatırlatılarak Corona virüsüne karşı gösterdikleri yoğun çaba ve mesai için görevde bulunanların maaşlarına zam yapılacağı açıklandı.
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