Putin’den Ukrayna savaşında süreç hakkında ipuçları

Ukrayna’da devam eden askeri müdahelenin uzun sürebileceğini belirten Putin, Rusya’nın bu çatışmalar nedeniyle çıkabilecek tehditlerden kendisini koruyacağını vurguladı. Çatışmaların bariz sonuçları ve yeni bölgelerin katılımının Rusya için önemli bir değişim olduğunu kaydeden Putin, Azak Denizi'nin de iç deniz haline geldiğine dikkat çekti.







Dünyada Nükleer savaş tehdidinin arttığına vurgu yapan Rus lider, hiçbir nedenle nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacaklarını vurguladı. Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin dünyanın herhangi bir ülkesinden çok daha gelişmiş olduğunu belirten Putin, "Biz aklımızı yitirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara sahibiz ve bunlar diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve daha modern seviyede. Bugün için bu, açık bir gerçek. Bu silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde değiliz. Nükleer silaha sahip olmak, çatışmaların genişlemesini provoke eden değil, dizginleyen bir faktör" ifadelerini kullandı.





Rusya'da gerçekleştirilen kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 300 bin kişiden 150 bin kişinin birliklerde, onların 77 bininin muharip birliklerde ve cephede olduğunu anlatan Putin, Rusya'dan ek seferberlik yapılacağına dair söylemlerin anlamsız olduğunu, şu anda buna ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.





Rusya tüm mevcut araçlarla kendisini korumaya hazır

Batı'daki bazı kesimlerin Rusya'yı var olma hakkı bulunmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüğünü, Batılı insan hakları kuruluşlarının insan hakları için mücadele etmek değil, Rusya'nın politikalarına nüfuz etmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Putin, "Buna karşı tek bir cevabımız olabilir; ulusal çıkarlarımız için tutarlı şekilde mücadele edeceğiz. Kimse başka bir şey beklemesin. Evet, bunu farklı yöntemlerle ve araçlarla yapacağız. En başta elbette barışçıl yollara odaklanacağız. Fakat başka seçenek kalmazsa elimizdeki tüm araçlarla kendimizi savunacağız" uyarısında bulundu.







Rusya ABD’nin aksine bu tür silahları kimseye vermiyor

ABD'nin Türkiye ve Avrupa'daki bir dizi ülkede yerel askerlerin Amerikan nükleer silahlarını kullanmasına yönelik ilgili eğitimler verdiğinin altını çizen Putin, Rusya'nın böyle bir şeyi henüz hiçbir ülkede gerçekleştirmediğine dikkat çekti. ABD'nin Avrupa kıtasına çok sayıda taktik nükleer silah konuşlandırdığını söyleyen Putin, "Biz, kendi nükleer silahımızı kimseye vermedik ve vermiyoruz. Ancak doğal olarak, gerektiğinde müttefiklerimizi elimizdeki tüm araçlarla koruyacağız" dedi.







Polonya Ukrayna'nın batısını geri almayı arzuluyor

Polonya hükümetinin Ukrayna konusundaki tutumuna değinen Putin, Polonya’daki aşırı milliyetçi çevrelerin sözde tarihi topraklarını geri almanın hayalini kurduğunu söyledi. ‘Askeri operasyonun’ sadece Rusya’ya Donbass sorununu barışçıl yollardan çözmek için başka şans bırakılmaması nedeniyle başlatıldığına dikkat çeken Putin, her şeyin olduğu gibi devam ettirmenin o durumda kesinlikle imkansız olduğunu vurguladı.







Bunun Rusya ve Rus karşıtı duyguları harekete geçirmek için bahane olarak kullanıldığını kaydeden Putin, “Tarih bakımından burada şaşırtıcı bir şey yok. Rusya bu tür hikayelerle daha önce de sıklıkla karşı karşıya kalmıştı” diye konuştu.





samanyoluhaber.com / Moskova