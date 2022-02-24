Putin, Donbass'a askeri operasyon başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, 2014'teki Maydan darbesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, 8 yıllık bir sürecin ardından Rusya tarafından resmen tanındı.





Alınan bu karar sonrasında, ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.





Son olarak Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.









Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:





Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak.

Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil.

(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır.

Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek.

Rus halkının desteğine güveniyorum.

Rusya son 30 yıldır NATO’nun doğuya doğru yayılmaması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO’nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor.

Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. Bu hepimiz için, iradenin felç olmasının yok olmaya yol açacağı konusunda bir ders oldu.

(ABD'nin adımları hakkında) Dünyada hegemona uymayan her şey gereksiz ilan edildi. Ve eğer birisi buna katılmazsa onu dizlerinin üzerine çöktürdüler.

Rusya'nın Ukrayna'dan gelen sürekli bir tehdit karşısında kendisini güvende hissetmesi, gelişmesi ve var olması mümkün değil.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan modern Rusya, dünyanın en büyük gücüdür. Bunun, saldırganların yenilgisine yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız.

ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit.

(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) İlişkilerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyelim.

(Ukrayna silahlı güçlerine hitaben) Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Bu nedenle Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Lütfen silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.

Rusya'nın kararı, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam edilirken, Ukrayna ordusu da Donbass'a yönelik saldırılarını artırdı.ABD Başkanı Joe Biden, gelişmeleri Beyaz Saray'dan takip ettiğini belirterek, "Rusya'nın karşılaşacağı sonuçları perşembe günü açıklayacağım" açıklaması yaptı. Biden, bu sonuçlar için NATO ile işbirliği içinde hareket edeceğini söyledi.ABD Başkanı, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sırasında Reuters haber ajansı ile CNN, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Donbass bölgesinde yer alan Kramatorsk, Kharkov ve Berdyansk kentlerinde patlama sesleri duyulduğu haberini geçti.