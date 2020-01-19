Putin gizlice geldiği İstanbul'da...

Putin, gizlice Türkiye'ye mi geldi?

MURAT AĞIREL | Yeniçağ





Her gazeteci gibi yurt dışındaki gelişmeleri de yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda uzman meslek büyüklerim ile de zaman zaman sohbet ediyorum.





Yine dış politikanın konuşulduğu bir ortamda konu Rusya, Suriye ve Mısır'a geldi.





ÇAĞLAR, HULUSİ AKAR'A "HALLEDERİZ" DEMİŞ





Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı dolayısıyla 8 Ocak'ta İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini konuştuk.





Cavit Çağlar, Rusya ile krizi nasıl çözdüğünü anlattı: Hulusi Akar'a "Hallederiz." dedim





Tam bu sırada Putin hakkında çok ilginç bir bilgiyi öğrendim.





Putin, 8 Ocak resmi ziyaretinden önce Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Emevi Camii'nden de fotoğraflar servis edilmişti.





Ancak Suriye ziyaretinden önce Türkiye'ye geldiği iddiasını duydum.





Yani 5-6 Ocak tarihlerinde İstanbul'a gelmiş ve İstinye'de bir işadamı ile baş başa görüşmüş.





Bunu duyunca gazeteci refleksi ile sorular sormaya başladım tabi...





Gizli mi?





Kiminle görüştü?





Görüşmede kimler vardı?





Görüştüğü ismi ısrarım neticesinde öğrendim…





O isim Cavit Çağlar.





Eski Bursa milletvekili ve eski devlet bakanlarımızdan...





Çağlar, Nergis Holding'in, Bursa'da yayın yapan Olay TV ve Olay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Olay Gazetesi ve 90.5 Olay FM radyolarının da sahibidir.





PUTİN TARAFINDAN DOSTLUK NİŞANI VERİLDİ





Cavit Çağlar'a 2017 yılı Ulusal Birlik Günü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dostluk nişanı verilmişti.





Daha öncesinde Türk-Rus ilişkileri bir Rus SU-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından 24 Kasım 2015'te Suriye sınırını ihlal etmesinin ardından düşürülmesiyle dibe vurmuştu.





Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizinin çözümünde önemli rolünün olduğu Murat Yetkin tarafından kaleme alınmıştı.





Yetkin yazısında, "Çağlar hem siyasetçi, hem işadamı olarak geçmişte devletin gizli operasyonlarında görev almıştı. Örneğin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı CIA ile ortak operasyonla teslim almak üzere Kenya'ya giden MİT ekibini taşıyan uçak, Çağlar'ın özel uçağı olmuştu. Türkiye'nin Haydar Aliyev'e Nahçıvan daha sonra Bakü'de iken aktardığı yardımlarda Çağlar'ın rolü olmuştu. Evet, 2000'lerde mali sorunlar sebebiyle yargılanmış, zor durumda kalmıştı ama devlet işlerinde güvenilir bir kişiydi." diye bahsetmişti.





Cavit Çağlar'a söz konusu iddia ile ilgili ulaştım. Kısa süreli konuşmadan sonra sordum...





Vladimir Putin, Suriye'ye gitmeden önce sizinle baş başa bir görüşme gerçekleştirdi mi?





Toplantıda neler konuşuldu?





Başka kimse var mıydı?





Sayın Çağlar, "Bu bilgiyi ne yalanlarım ne de doğrularım. Devamlı devletimin yanında oldum. Milli menfaatlerimiz neyi gerektirirse onu yaparım. Bu konuda da konuşmayacağım." dedi.





ÇAĞLAR: PUTİN İLE 28 YILLIK DOSTLUĞUM VAR





Ertesi gün tekrar aradım ve yine sohbet ettik. Kendisinin hatıralarının yer alacağı Hulusi Turgut tarafından kaleme alınan bir kitabın, Mart ayında çıkacağını da öğrendim. Aynı konuyu tekrar sordum.





Şunları söyledi: "Putin ile 28 yıllık dostluğum var. Bir arkadaş grubumuz var. Moskova'ya sık sık giderim. Ne yalanlarım ne doğrularım. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben devletin bana ihtiyacı olduğu her yerde daima hizmetindeyim."





Aslında ben cevabımı aldım.





Cavit Çağlar'ın devlet adına yaptığı birçok işi biliyorum. Toplantının ayrıntılarını yakın zamanda mı yoksa hatıralarının içinde mi öğreneceğiz, göreceğiz.