Samanyolu Haber /Dünya / Putin’in Güney Asya ülkelerine sürpriz ziyareti başlıyor /18 Haziran 2024 00:19

Putin’in Güney Asya ülkelerine sürpriz ziyareti başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

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Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin, Kuzey Kore’nin ardından 19-20 Haziran'da da Vietnam'ı ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un daveti üzerine Vladimir Putin, 18-19 Haziran tarihlerinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak." ifadesine yer verildi.

Putin, 2000 yılındaki ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore'yi en son ziyaret ettiğinde, Kuzey Kore'nin o zamanki lideri şimdiki devlet başkanının babası olan Kim Jong il di.

Geçen sene Eylül ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyareti sırasında Putin'i ülkesine davet etmişti.

Ziyarete ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore ile işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Vietnam ziyareti

Putin bu ziyaretin ardından 19-20 Haziran'da  başka bir Güney Asya ülkesi Vietnam'ı ziyaret edecek.

Rus lider Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Başkan To Lam, Başbakan Pham Minh Tinh ve Ulusal Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile görüşecek. İki ülke arasında kapsamlı ilişkiler ele alınacak.
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