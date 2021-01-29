Putin, Karlov Suikastı dosyasını ne zaman açacak?

Brüksel merkezli Solidarity with Others Derneği, kara propaganda malzemesi yapılmaya çalışılan kanlı cinayetin dosyasını raporlaştırmıştı. Yüzlerce sayfalık iddianame Rusya uzmanlarının da katkılarıyla hazırlanan raporda da yer alan bilgileri Bold MEDYA bir belgesel haline getirdi









Savcılık suikastçının El Kaidecilerle görüşmelerini nasıl görmezden geldi? Katil Mevlüt Altıntaş'ın ailesinin ve kendisinin Hizmet Hareketi'yle bağlantısının olmadığı Emniyet araştırmalarında nasıl itiraf edildi? Bağlantı bulunamayan tetikçi nasıl "olsa olsa kripto'dur" dendi? Polis neden katili 33 kurşunla infaz ederek sonsuza kadar susturmayı tercih etti? Rusya Federasyonu kendi içinde nasıl bir soruşturma yürüttü ve hangi sonuca vardı? Putin'in rafta tuttuğu dosya ve işte çöken bir komplonun daha şifreleri!

