Samanyolu Haber /Gündem / Putin, Karlov Suikastı dosyasını ne zaman açacak? /29 Ocak 2021 18:49

Putin, Karlov Suikastı dosyasını ne zaman açacak?

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da, hem de bir polis memuru tarafından suikastla öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. AKP hükümetinin cinayeti Hizmet Hareketi'nin üzerine yıkmak için ortaya koyduğu olağanüstü çaba nasıl sonuçlandı? Yüzlerce sayfalık iddianame Rusya uzmanlarının da katkılarıyla masaya yatırıldı.

SHABER3.COM

Brüksel merkezli Solidarity with Others Derneği, kara propaganda malzemesi yapılmaya çalışılan kanlı cinayetin dosyasını raporlaştırmıştı. 
Yüzlerce sayfalık iddianame Rusya uzmanlarının da katkılarıyla hazırlanan raporda da yer alan bilgileri Bold MEDYA bir belgesel haline getirdi 


Savcılık suikastçının El Kaidecilerle görüşmelerini nasıl görmezden geldi? Katil Mevlüt Altıntaş'ın ailesinin ve kendisinin Hizmet Hareketi'yle bağlantısının olmadığı Emniyet araştırmalarında nasıl itiraf edildi? Bağlantı bulunamayan tetikçi nasıl "olsa olsa kripto'dur" dendi? Polis neden katili 33 kurşunla infaz ederek sonsuza kadar susturmayı tercih etti? Rusya Federasyonu kendi içinde nasıl bir soruşturma yürüttü ve hangi sonuca vardı? Putin'in rafta tuttuğu dosya ve işte çöken bir komplonun daha şifreleri!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Karlov Suikastı dosyasını ne zaman açacak? Sonraki Haber >>

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:16