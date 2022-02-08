Samanyolu Haber /Dünya / Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor /08 Şubat 2022 00:44

Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

Rusya lideri Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya lideri Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

- NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.

- NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.

- Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.

- Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

- ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda sahip olduğu temel endişeleri görmezden geldi.

Macron'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

- (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun Belarus'taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti.

- Fransa ile Rusya'nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.

- Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hala mümkün.

- Avrupa'da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz.

- Rusya ile Avrupa Birliği'nin, durumun istikara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor.



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