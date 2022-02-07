Samanyolu Haber /Gündem / Ödemeyeceklerini açıkladılar /07 Şubat 2022 23:43

Ödemeyeceklerini açıkladılar

Son günlerde Tükiye'de en çok konuşulan konuların başında gelen yüksek elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alevi Dernekleri Federasyonu, Cemevlerine gelen faturaları ödememe kararı aldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı Hüseyin Mat, Türkiye’deki Cemevlerine elektrik faturalarını ödememe çağrısı yaptı. Mat, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören anlayışa karşı tam da eylem (protesto) zamanıdır. Türkiye’de yaklaşık 3 bin Cemevimiz var. Hiçbiri elektrik faturasını ödemesin" dedi.

Hüseyin Mat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na gelen elektrik faturasını paylaşarak “Cemevlerimizi ticarethane olarak gören anlayışa karşı tam da eylem (protesto) zamanıdır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de yaklaşık 3 bin Cemevi olduğunu belirten Mat, "Hiçbiri elektrik faturasını ödemesin. Hepsi dava açsın” dedi.

Hüseyin Mat’ın açıklamasının ardından Alevi Dernekleri Federasyonu, Cemevlerine gelen faturaları ödememe kararı aldıklarını bildirdi.

Alevi Dernekleri Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, elektrik faturalarının ödenmeyeceği ve Çarşamba günü mahkemeye başvurulacağı ifade edildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne gelen 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL’lik doğal gaz faturası tepkilere neden olmuştu. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine "ticarethane tarifesi" üzerinden gelen yüksek faturaları ve iktidarın cemevlerine yönelik ticarethane uygulamasını Meclis gündemine taşımıştı.
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