Putin, Snowden’a vatandaşlık verdi

ABD’den Latin Amerika’ya oradan da 2013 yılında Rusya’ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in, Snowden’a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak, kararnamenin içeriği paylaşıldı.







Putin’in imzaladığı kararnamede, “Rusya Federasyonu Anayasası’nın 89. maddesinin ‘a’ paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983’te Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Edward Joseph Snowden’ın Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum” ifadeleri yer aldı.





2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden’ın sızdırdığı belgeler, NSA’nın ayrıca ABD’nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.