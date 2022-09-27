Samanyolu Haber /Gündem / Rusya çıkışı Türkiye’de buldu: Son 6 ayda Türkiye’de 720 Rus şirketi kuruldu /27 Eylül 2022 12:12

Rusya çıkışı Türkiye’de buldu: Son 6 ayda Türkiye’de 720 Rus şirketi kuruldu

Ukrayna saldırılarından dolayı Batılı ülkelerin ambargo uyguladığı Ruslar, çözümü ambargolara katılmayan Türkiye’de buldu. ABD’nin ve Batılı müttefiklerin uyarılarına rağmen son ayda Türkiye’de Rus veya Rus ortaklı 720 şirket kuruldu. ABD yönetimi ve Avrupa Birliği ise Rusya’nın bu sayede ambargoları kırdığı gerekçesiyle Türkiye’yi uyarıyor.

SHABER3.COM

 Batı ülkelerinin ambargosundan kaçan Ruslar, Türkiye’ye yöneldi. Son altı ayda Türkiye’de kurulan Rus ortaklı şirket sayısı 720’ye ulaştı.

Türkiye’de Ocak ayında yalnızca 9 Rus şirketi açılırken, bu sayı ağustos ayında 128’i buldu. Altı aylık toplam açılan şirket sayısı ise tarihî rekor kırdı. Bu rakam, 2018 yılının tamamında 29, 2019 yılında 27, 2020 yılında 33, 2021 yılında ise 39 idi.

Rusya’dan Türkiye’ye yapılan yatırımlarda ağırlık olarak petrokimya, demir-çelik, lojistik, otomotiv ve yan sanayi ile tekstil sektörleri başı çekiyor. Sektör temsilcileri Ruslar’ın ambargo sebebiyle yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdıklarını ve Avrupa’ya yapılan ticareti Türkiye üzerinden yaptıklarını belirtiyor.

AB ve ABD DENETİMİ ARTIRDI
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Avrupa tarafından uygulanan ambargodan dolayı Rus şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yaparak ticaretlerine devam ettiklerini belirten iş dünyası temsilcileri “Birçok alanda yatırımları bulunuyor. Ancak bu bir risk. Nihayetinde Avrupa ve ABD’nin Rus şirketlerine ambargosu var ve bu Türkiye üzerinden by-pass ediliyor. ABD’nin bu konuda tavrı çok net ve Ticaret Bakanlığına çeşitli şikâyetlerde bulunuyorlar. Avrupa gümrük kapılarında denetim artırıldı. Ancak alınmış resmî bir karar yok. Şayet Türkiye’den yapılan ihracatta Rus şirketlerinin varlığı anlaşılırsa bizi de çeşitli ambargolar bekleyebilir” açıklaması yaptı.

EN ÇOK DEPO VE FABRİKA ALANI ALIYORLAR
Gayrimenkul sektöründen faaliyet gösteren Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, Rusya’ya yönelik ambargo sürecinde Rus şirketlerin yönünü Türkiye’ye çevirdiğini belirterek “Ağırlıklı olarak depo ve fabrika alanları alıyorlar. Fabrika için İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu ve Tekirdağ ön plana çıkıyor. Aynı zamanda otel satın alma ve işletme gibi turizm alanına da yatırım yapanlar var” dedi.

Öte yandan Rusya’da Avrupalı şirketlerin yerini Türkler dolduruyor. Türk ayakkabı üreticisi FLO mayıs ayında küresel spor giyim şirketi Reebok’ın Rusya’daki 100’den fazla mağazasını satın alırken Fiba ve Anadolu Efes gruplarının ülkede büyük satın alımlar gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca Rus gazetesi İzvestiya geçtiğimiz aylarda yaptığı haberde İpekyol, Mudo, adL, LTB, Twist’in Rusya’da mağazalar açacağını belirtilmişti.

Türkiye’de açılan Rus şirketlerin ay ve yıllara göre dağılımı şu şekilde:

2018’de 29

2019’de 27

2020’de 33

2021’de 39

2022 Ocak 9

2022 Şubat 13

2022 Mart 64

2022 Nisan 136

2022 Mayıs 116

2022 Haziran 153

2022 Temmuz 101

2022 Ağustos 128
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya çıkışı Türkiye’de buldu: Son 6 ayda Türkiye’de... Sonraki Haber >>

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:03