Samanyolu Haber /Dünya / Putin ve Lavron'un çocukları da hedefte /22 Nisan 2022 21:53

Putin ve Lavron'un çocukları da hedefte

Rusya yönetiminde uygulanan Ukrayna yaptırımları sürerken, Rus liderlerin aileleri için de yaptırım kararları alındığı aktarılıyor.

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Rusya yönetiminin başlattığı Ukrayna saldırısı sürerken, Rusya yönetimi ve Rus liderlere yönelik olarak uygulanan kararlara da yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çocuklarının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya'ya yönelik yaptırımların çapı genişlemeye devam ederken Rus yetkililerin aileleri de yaptırımlardan payını alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Şubat'ta Avustralya'nın yaptırım listesine eklenmişti. Sydney hükümeti yaptığı son açıklama ile yaptırımlara her iki liderin çocuklarının da eklendiğini duyurdu. Açıklamada 'Putin'in iki kızının' isimleri verilmedi, ancak Rusya Devlet Başkanı’nın iki yetişkin kızı olduğu biliniyor.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yeni yaptırımların, "Putin'e destek sağlayan 144 Rus senatörü de kapsayacağı" belirtildi. Böylelikle Avusturalya tarafından yaptırıma tabi tutulan Rusya kökenli insan sayısı 750’yi aştı
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