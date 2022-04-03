Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Yer için Türkiye’yi işaret ettiler

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülke liderinin görüşmesi için yeni açıklamalar yapılıyor.





Reuters’in Interfax Ukrayna haber ajansından aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy’in görüşmesi için Türkiye işaret edildi.





Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, ‘iki ismin görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye’de yapılacağını’ söyledi.





“TARİH VE YER BELLİ DEĞİL”





Arakhamia, “Tarihi ve yeri belli değil ama büyük ihtimalle İstanbul’da ya da Ankara’da olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.





Ayrıca, Arakhamia “Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi” dedi.





Öte yandan, her iki taraf da son günlerde müzakereleri zor olarak nitelendirdi.





MÜZAKERE TOPLANTISI TÜRKİYE’DE YAPILMIŞTI





Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze görüşmüşlerdi. Reuters, yaklaşık 4,5 saat süren görüşmelerde Rus milyarder Roman Abromoviç’in de bulunduğunu duyururken, iki ülkeden art arda açıklamalar gelmişti.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Türkiye'deki müzakerelere değinerek,”Müzakerelerden olumlu sinyaller var” demişti.





ERDOĞAN, İKİ LİDERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ





Cumhurbaşkanı Erdoğan; 31 Mart’ta Zelenskiy ile, 1 Nisan’da da Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.





Zelenskiy ile yapılan görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaptığı müzakere toplantısı ele alınmıştı.





Zelenskiy telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında “Barış için adımlarımızı ele aldık. Türkiye’nin, devletimizin güvenliği için garantör ülke olmaya hazır olduğu için teşekkür ederim” demişti.





Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede de Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etmişti.





Görüşmeyle ilgili Rusya’dan da açıklama yapılmıştı.