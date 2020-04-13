Putin'den Koronavirüs açıklaması: Kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin koronavirüs salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini, özellikle ağır vakaların arttığını söyledi.







sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini belirtti.





Sputnik'in aktardığına göre, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.





Pandemiye ilişkin verileri derleyen Worldometer internet sitesindeki bilgilere göre, Rusya'da toplam vaka sayısı 18 bin 328, bugüne dek koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 148 olarak bildirildi.