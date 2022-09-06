Putin'den kritik alışveriş : Tehlikeli anlaşma

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünya tarafından izlendiği gibi İngiltere ve ABD istihbaratları tarafından da sıkı şekilde takip ediliyor. ABD istihbaratının elde ettiği son bilgilerse Rusya’nın sıkı müttefiki ve eski dostu Kuzey Kore ile tehlikeli bir ortaklığa giriştiğini gösteriyor.



ABD: RUSYA CİDDİ ARZ SIKINTISI ÇEKİYOR

ABD istihbaratının yeni bulgusuna göre, Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna işgalini desteklemek için Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve top mermisi satın alma sürecinde.

ABD'li yetkililer bu anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken ciddi arz sıkıntısı çekmeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.







İsminin açıklanmaması kaydıyla görüş bildiren bir ABD'li yetkili, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelmesinin 'Rus ordusunun kısmen ihracat kontrolleri ve yaptırımlar nedeniyle Ukrayna'da ciddi arz sıkıntısı çekmeye devam ettiğini' gösterdiğini söyledi.

MİLYONLARCA ROKET VE TOP MERMİSİ

ABD istihbarat yetkilileri, Rusların gelecekte ek Kuzey Kore askeri teçhizatı satın almak isteyebileceklerine inanıyor. İstihbarat bulgusu ilk olarak New York Times tarafından yayınlandı.

Biden yönetimi de geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun Ukrayna'daki savaş alanında kullanılmak üzere İran yapımı insansız hava araçlarını ağustos ayında teslim aldığını doğrulamıştı.

Beyaz Saray geçen hafta, Rusya'nın yüzlerce İran insansız hava aracı (İHA) edinme planının bir parçası olduğunu söylediği planın parçası olarak satın alınan Mohajer-6 ve Shahed serisi dronlarda teknik sorunlar olduğunu da iddia etmişti.









SAFLARI SIKLAŞTIRDILAR





Kuzey Kore, Avrupa ve Batı ne kadar geri çekildiyse o kadar Rusya ile ilişkilerini sıkılaştırmaya çalıştı. Rejim, Ukrayna krizinden ABD'yi sorumlu tuttu ve batının ‘hegemonik politikasının’ Rusya'nın kendisini korumak için Ukrayna'daki askeri eylemini haklı çıkardığını iddia etti.





Kuzey Koreliler, ülkenin doğusundaki Rus işgali altındaki bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için inşaat işçileri göndermeye ilgi duyduklarını da ima ettiler.