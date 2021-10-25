Putin'nden flaş Taliban çıkışı!

Taliban hareketinin terör örgütü listesinden çıkarılabileceğini dile getiren Putin, bunun Birleşmiş Milletler düzeyinde olması gerektiğini de vurguladı.







TALİBAN’DAN PUTİN’E TEŞEKKÜR







Silahlı terör örgütü listesinden çıkarılma ‘ihtimalini’ memnuniyetle karşılayan Rusya’nın Taliban sözcüsü Abdul Qahar, Putin’e teşekkürlerini iletti.





“Savaş dönemi sona erdiğinde, diğer dünya ülkeleri de Afganistan’a yönelik ilişkilerinde ve yaklaşımlarında olumlu bir değişiklik getirmeli” diyen Qahar, uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olumlu ilişkiler aradıklarını söyledi.





ULUSLARARASI ALANDA TANINMAK İÇİN KURALLARI YERİNE GETİRMELİ







Taliban, Uluslararası alanda tanınmak için tüm ülkelere çağrıda bulunsa da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler, “Taliban’ı yeni bir hükümet olarak tanımak, her alanda verdiği sözleri yerine getirmesinden geçer” açıklamalarında bulunmuştu.