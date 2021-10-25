Samanyolu Haber /Gündem / Putin'nden flaş Taliban çıkışı! /25 Ekim 2021 18:42

Putin'nden flaş Taliban çıkışı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Taliban’ı aşırılık yanlısı gruplar listesinden çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Uluslararası Valdai Kulübünün bir toplantısında konuşan Putin, “Hepimiz Afganistan’ı her açıdan kontrol eden bu kişilerin yani Taliban’ın, olumlu yönde gelişme sağlamasını bekliyoruz” dedi.

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Taliban hareketinin terör örgütü listesinden çıkarılabileceğini dile getiren Putin, bunun Birleşmiş Milletler düzeyinde olması gerektiğini de vurguladı.

TALİBAN’DAN PUTİN’E TEŞEKKÜR

Silahlı terör örgütü listesinden çıkarılma ‘ihtimalini’ memnuniyetle karşılayan Rusya’nın Taliban sözcüsü Abdul Qahar, Putin’e teşekkürlerini iletti.

“Savaş dönemi sona erdiğinde, diğer dünya ülkeleri de Afganistan’a yönelik ilişkilerinde ve yaklaşımlarında olumlu bir değişiklik getirmeli” diyen Qahar, uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olumlu ilişkiler aradıklarını söyledi.

ULUSLARARASI ALANDA TANINMAK İÇİN KURALLARI YERİNE GETİRMELİ

Taliban, Uluslararası alanda tanınmak için tüm ülkelere çağrıda bulunsa da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler, “Taliban’ı yeni bir hükümet olarak tanımak, her alanda verdiği sözleri yerine getirmesinden geçer” açıklamalarında bulunmuştu.
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