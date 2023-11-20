Samanyolu Haber /Gündem / Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu /20 Kasım 2023 12:41

Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu

Bakırköy'de radyocu Ersin Baydamar, kendisini arayarak hakaret eden nişanlısı Ebru M.'nin eski kocası Mithat Şahin'i Yeşilköy sahilde silahla vurdu. Şahin ağır yaralanırken radyocu Baydamar ise polise giderek teslim oldu.

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Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy sahilde saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfür etti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırırken, polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken şüpheli Ersin Baydamar, Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar'ın işlemleri devam ediyor
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