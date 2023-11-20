Türk şirketleri Mısır'a kaçıyor

Yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından yeniden yakınlaşan Türkiye ve Mısır, ticari iş birliklerini hızla artırıyor. Son olarak geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile görüştü. İki liderin objektiflere yansıyan samimi görüntüleri, Türkiye ile Mısır arasında yeni açılan beyaz sayfayı da özetliyor.

ŞİRKETLER MISIR'I TERCİH EDİYOR

İlişkilerin düzelmesi sonrasında özellikle Türkiye'de yüzde 60'ı aşan enflasyondan bunalan Türk şirketleri, Türkiye'de üretim yapmak yerine Mısır'ı tercih ediyor. Pek çok sektörden Türk markaları, üretim üslerini Mısır'a taşırken ülkedeki Türk yatırımlarının büyüklüğü 2,5 milyar doları aştı.

İş dünyası temsilcileri, Türkiye'deki zorlu üretim koşulları karşısında Mısır'ın üretim ve ihracatta büyük fırsatlar sunduğunu söylüyorlar.



EKONOMİK İLİŞKİLER HIZ KESEREK SÜRDÜ

Türk şirketlerinin Mısır'a doğrudan yatırım yapmaları, iki ülke arasında Serbest Ticaret Antlaşması'nın (STA) yürürlüğe girdiği 2007 yılında başladı. Türk şirketler Mısır'daki nitelikli sanayi bölgelerinde üretime geçerek ABD, İsrail ve Mısır arasındaki "gümrüksüz ticaret" anlaşmasından yararlanmaya başladı. Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründeki pek çok büyük şirket Mısır'da fabrika kurdu. 2010–2011 yıllarında Mısır'da yaşanan siyasi çalkantılara rağmen, ülkedeki Türk yatırımları artarak devam etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a yaptığı açıklamada, Nisan 2023'te Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığını hatırlatıyor.





Bu gelişme ile birlikte Mısır'ın yeniden Türk iş dünyasının gündemine girdiğini belirten Denizer,"Türkiye'de üretim maliyetlerinin enflasyon nedeni ile çok artmış olması şirketleri Mısır'da üretime yönlendiriyor. Dış ticarette rakip ülkeler ile uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için pek çok sektörden Türk şirketler, Mısır'da üretim yapmayı tercih ediyor" diye konuşuyor.





Denizer'in verdiği bilgilere göre, Mısır'daki Türk yatırımları toplam 2,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. 2023 itibariyle yaklaşık 35 Türk sanayi şirketi, Mısır'da yıllık 1,5 milyar dolarlık ciro elde ediyor. Yıl sonuna kadar Mısır'daki doğrudan Türk yatırımlarının 500 milyon dolar daha artması bekleniyor.





ART ARDA FABRİKA YATIRIMLARI YAPILIYOR

Mısır'ın dış ticarette büyük avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Denizer, "Mısır'ın ABD, AB, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmaları var. Türk şirketler için Mısır'da üretim yaparak tüm bu pazarlara Türkiye'ye göre çok daha az maliyetlerle üretim yaparak ulaşmak mümkün" diyor.





Türkiye'de yaklaşık 500 dolar olan işçilik maliyeti, Mısır'da 150 dolar civarında. Ayrıca elektrik ve doğalgaz maliyetleri de Türkiye'ye göre çok düşük. Bu avantajlar, Mısır'a olan ilgiyi giderek artırıyor. Şu anda Arçelik'ten Şişecam'a, Temsa'dan Yıldız Holding'e kadar pek çok sektörden dev Türk firmaları, Mısır'da üretim yapıyor.





Örneğin Mısır'ı üretim ve ihracat üssü seçen Temsa, 1000 adet kapasiteli fabrikasında otobüs ve midibüs üretip ihraç ediyor. Yıldız Holding'in MENA Bölgesi'nin en büyük ikinci bisküvi pazarı olan Mısır'da Pladis markasıyla biskivü fabrikası bulunuyor. İskenderiye, Kahire ve İsmailiye olmak üzere Mısır'daki üç kentte fabrikası bulunan Yeşim Tekstil, dünyanın önde gelen spor kıyafeti markalarına yönelik üretim yapıyor.





Türkiye'nin en büyük holdingi olan Koç Holding'e bağlı Arçelik, Mısır'da 100 milyon dolarlık yatırımla kurduğu yeni fabrikasını yıl sonuna doğru devreye almaya hazırlanıyor. İskefe Holding, LCWaikiki, Eroğlu Grubu, Yeşim Tekstil, Şahinler Holding ve Hayat Holding gibi Türk şirketleri de yakın zamanda Mısır'da yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.





Türk şirketler Mısır'da doğrudan 70 bin kişiye istihdam sağlarken sektörler içerisinde tekstil ve konfeksiyon sektörü büyük yer kaplıyor. Şu anda Mısır'ın toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatının üçte birini Türk firmaları yapıyor.





"TÜRK ŞİRKETLER KAPIDA KARŞILANIYOR"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sonrasında, Mısır hükümetinin Türk şirketlerine çok sıcak yaklaşıldığını vurgulayan Mustafa Denizer, "Gerek ilgili bakanlıklar gerek yatırımla alakalı kurumlar, Türk şirketlerini kapıda karşılıyorlar; ellerinden geldiği kadar destek veriyorlar ve bilgilendirme yapıyorlar" şeklinde konuşuyor.





Mısır'da Türk şirketlerinin yaşadığı tek sıkıntının ülkedeki döviz azlığı nedeni ile ödemelerin gecikmesi olduğunu da sözlerine ekleyen Denizer, şunları söylüyor:





"Mısır iç piyasasına direk mal satan Türk şirketleri paralarını tahsil etmekte zorlanıyor. Bu noktada Mısır hükümetinden Türk şirketlerine pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Döviz sıkıntısını aşabilmek için aramızdaki ticaretin yerel para birimleri yapılması gündemde. Bu konuda iki ülkenin merkez bankaları görüşmeler yapıyor."









"MISIRLI FİRMALARLA İŞBİRLİĞİNIİ ARTIRACAĞIZ"

Ekim ayında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Bakan Bolat'a eşlik eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Mısır ile ticareti 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diyor.





Yeni dönemde Türkiye'nin otomotiv ve tekstil merkezi olan Bursa ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine odaklandıklarını kaydeden Burkay şöyle konuşuyor:





"Mısırlı firmalarla üçüncü ülkelerde de işbirliği fırsatlarına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Mısır'da ev tekstili sektörüne yönelik bir fuar düzenlemek için çalışmalara başlayacağız. Yurt dışı fuar düzenleme yetkisine sahip olan KFA Fuarcılık şirketimizin 10 yıllık fuarcılık birikimini ve tecrübesini Mısır'a taşıyacağız. Mısır'da ilk olacak bu fuar ile eş zamanlı bir kumaş fuarı da düzenleyeceğiz. Mısır'la iş birliğimizin her alanda geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."