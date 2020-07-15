"Yandaşlar" için taşlar döşeniyor

SAMANYOLUHABER- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici lisansı için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını yarıya düşürerek 150 milyon TL’den 75 milyon TL’ye indirildi.







Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şekilde Ceyhan başta olmak üzere farklı bölgelerde rafineri yatırımlarında yandaş işadamlarına avantaj sağlayacağı belirtiliyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir dönem genel müdürlük yaptığı Çalık Holding (Ahmet Çalık) Ceyhan'da rafineri kurmak için yıllardır çaba sarf ettiği biliniyor.





KOÇ HOLDİNG VE AZERİ TURCAS

Türkiye’de, Koç Grubu’nun 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden 4,5 milyar dolara devraldığı Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) İzmir-Aliağa, Kocael-İzmit, Kırıkkale ve Batman olmak üzere 4 petrol rafineri tesisi var. TÜPRAŞ yıllık 28,1 milyon tonluk toplam rafinaj kapasitesine sahip.





Azerbaycan'ın kamu petrol şirketi SOCAR’ın Türkiye iştiraki Star Rafinerisi (TURCAS) de İzmir’de faaliyet gösteriyor.





Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Star Rafinerisi’nde yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştiriliyor.





KAHRAMANMARAŞ'A DA RAFİNERİ





Habertürk'ün haberine göre Ersan Petrol de Kahramanmaraş’ta yeni bir rafineri inşâ etmeyi planlıyor.





EPDK, yılda 1,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Ersan Rafinerisi’ne birkaç yıl önce lisans verdi. Projenin 2022 yılında tamamlanması ve rafinerinin üretime başlaması hedeflendi.





Ancak, öngörülen takvim işlemedi. İnşaat ve işletmeye alma süreci uzadı.





Ceyhan'ın yanı sıra Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir rafineri ve petrol depolama tesisi inşa edilmesi planlanıyor.





Ankara, bu konuda çalışma yapıyor. Zemin etüt çalışmalarının başlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu yatırımda kamunun öncülük yapabileceği ifade ediliyor.

