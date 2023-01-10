Samanyolu Haber /Dünya / Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı /10 Ocak 2023 08:44

Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İran'da eylül sonundan beri tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi Rafsancani beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Ülkeyi vuran protestolar sırasında halkı "protestoya teşvik" suçlamasıyla 27 Eylül'de tutuklanan Rafsancani'nin avukatı Nida Şems, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Müvekkilim mahkeme tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Mahkemenin Rafsancani'yi "ülke güvenliğine karşı iş birliği yapmak, sisteme karşı propaganda yapmak ve yasa dışı toplantılara katılarak düzeni bozmakla" suçladığını söyleyen avukat, karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.



60 yaşındaki Rafsancani, 2012 sonlarında da tutuklanmış, İran'a karşı "propaganda" yaptığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan "ılımlı bir isim" olarak tanınıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Sonraki Haber >>

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:18:36