Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemenin Rafsancani'yi "ülke güvenliğine karşı iş birliği yapmak, sisteme karşı propaganda yapmak ve yasa dışı toplantılara katılarak düzeni bozmakla" suçladığını söyleyen avukat, karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.









Ülkeyi vuran protestolar sırasında halkı "protestoya teşvik" suçlamasıyla 27 Eylül'de tutuklanan Rafsancani'nin avukatı Nida Şems, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Müvekkilim mahkeme tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı" dedi.60 yaşındaki Rafsancani, 2012 sonlarında da tutuklanmış, İran'a karşı "propaganda" yaptığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan "ılımlı bir isim" olarak tanınıyordu.