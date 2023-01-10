BM, Suriye^ye yardım planını 6 ay daha uzattı





BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, yaptığı açıklamada, kararın kabul edilmesini desteklemek için "zor bir karar" aldıklarını söyledi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Karar, 2011'de çatışmanın başlamasından bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyelere ulaştığı ve Suriye'deki insanların sert bir kış ve kolera salgınıyla boğuştuğu bir dönemde alındı." ifadesini kullandı.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de oylamanın Suriye halkının rahat bir nefes almasını sağladığını belirterek, "Ancak bu hayati yardım işlemeye devam ederken, çok daha fazlası yapılabilirdi ve hala yapılması gereken çok şey var." dedi.BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.Halihazırda bölgeye yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.