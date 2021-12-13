Hürriyet gazetesinde yaklaşık 20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği görevi yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan Ertuğrul Özkök, “Bana ‘her devrin adamısın’ dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için” dedi.







Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın’ın sunduğu “Tarafını Seç” programına konuk olan Özkök, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.





“İŞİMİN DOĞASI GEREĞİ HER DÖNEMİN İNSANI OLMAK ZORUNDAYIM”





Özkök, Hürriyet gazetesinin popüler bir gazete olduğunu ve her kesimden kitlesinin olduğunu belirterek “Ben siyasetçi veya militan değilim. Bir gazete yönetiyorum elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup, her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve gazetemi dalgalı denizlerde bir yerden bir yere götürmek… Ben üzerinde orak-çekiç olan bir gazete yönetmedim. Bu gazetenin okuyucusu arasında herkes vardı. Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi” diye konuştu.





“ÇOK RAHATLIKLA DANSÖZLÜK YAPTIM DİYEBİLİYORUM”





Özkök, “Bana ‘her devrin adamısın’ dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bugün gazeteciler de jonglörcü, herkes jonglörcü” dedi.





Gazetecilik kariyerini iktidara yakın bir gazeteci olarak yaptığını söyleyen Özkök, “Ama benim yönettiğim gazetede onun tam eksine düşünceleri de savunan insanlar da vardı. Herkes zaten kendi bulunduğu yeri onurlu, vatansever olarak görüyor” ifadelerini kullandı.





BENİ HÜRRİYET’TEN ÇIKARMASALARDI BEN AYRILMAZDIM





Özkök sözlerinin devamında “Beni Hürriyet’ten çıkarmasalardı ben ayrılmazdım. Açık açık söyleyeyim. Benim çıkıp bunun üzerinden kahramanlık yapacak bir anlayışım yok” dedi.





Jonglör, belirli bir sayıdaki nesneyi havaya atıp tutan, bu esnada en az bir adet nesnenin seyahat halinde (havada) olmasını sağlayan sirk veya sahne sanatçısına verilen isim.