Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında /10 Mayıs 2021 18:22

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Raindrops TV youtube kanalı, Ramazan’ın 28. gününde (bugün) takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bir ay boyunca çok ciddi bir emek sarfedilerek hazırlanan İftar Zamanı programı için Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania’da bulunan Altın Nesil Kampı kapılarını Raindrops TV’ye açtı.

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Kampta yıllardır aksatılmayan bir gelenek olarak devam eden mealli mukabele, teravih namazı, tesbihat ve yapılan dualardan görüntülerin yer aldığı Bir Başka Zaman Ramazan bölümünde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, okunan ayetlere yaptıgı yorumları seyredeceksiniz. 

Gürül gürül tesbihatlar, salavatlar ve dualar eşliğinde kılınan teravih namazıyla kamptaki o manevi atmosferi yudumlayacaksınız.

 
Raindrops Tv Youtube Kanalı'ndan ve MCEU Tv'den yayınlanacak olan Özel Bir Başka Zaman Ramazan bölümünün yer aldığı İftar Zamanı premierini TR saati ile18.30’da bu linkten seyredebilirsiniz







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Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

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