Samanyolu Haber /Gündem / ''Rantçı şirketlerle müzakere falan yok, kamulaştırılacaklar'' /11 Eylül 2020 13:19

''Rantçı şirketlerle müzakere falan yok, kamulaştırılacaklar''

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de beş müteahhitlik şirketine verilen Hazine garantilerinin ve yapılan özelleştirmelerin tamamının CHP iktidarında kamulaştırılacağını söyledi. Böke, "rantçı beş şirketten bahsediyorum, müzakere falan yok" dedi

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV’de Fatih Ertürk'e konuk oldu.

Böke, özelleştirmeler ve Hazine’nin verdiği garantilerle kamunun sırtına büyük bir yük bindirildiğini vurgulayarak; CHP iktidarında bunların hepsinin kamulaştırılacağını söyledi.

"Müzakere falan yok, 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz"

Fatih Ertürk’ün “Bunu nasıl yapacaksınız? Ortada imzalanmış sözleşmeler ve bağlayıcılıkları var. Özel sektörle müzakere yoluna mı gideceksiniz” sorusu üzerine Böke; kamu ihalelerinin önemli bir kısmını alan Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon ve MNG'yi işaret ederek “Özel sektör dediğiniz Türkiye’deki bütün kaynakları rantla yemiş olan 5 şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz ve devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
Böke, karşılarında iyi niyetli anlaşma yapacak iyi niyetli bir yapı olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

Vatandaşın emek emek alın teriyle biriktirdiği vergileri, bu aile şirketi mekanizmasıyla paylaşmayı gönülden ortak olmuş 5 tane müteahhitlik şirketinden bahsediyoruz. Bunlar rantçı, yandaş, hatta bir adım daha öteye gidelim talancı bir zihniyetin temsilcileri. Dolayısıyla, kamulaştırma faaliyetleri bir siyasi iradeden geçiyor. Nasıl ki Kamu Özel İşbirliği adı altında rantçı-yandaş şirketlerle halkın kaynaklarını paylaşmış olmak bir siyasi iradeydi ise biz de benzer şekilde yapacağız. Elbette hukuk çerçevesinde yapacağız ama siyasi iradeyle yapacağız.
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