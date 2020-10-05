Samanyolu Haber /Dünya / Red Bull'un veliahtına kırmızı bülten çıkarıldı /05 Ekim 2020 10:12

Red Bull'un veliahtına kırmızı bülten çıkarıldı

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol dünyaca ünlü enerji içeceği Red Bull'un veliahdı Taylandlı milyarder Vorayuth Yoovidhyaa hakkında 'kırmızı bülten' yayınladı.

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"Patron" takma adlı Vorayuth, 2012'de Ferrari marka aracını kullandığı sırada devriye gezen bir polis memuruna çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Red Bull'un varisinin kaza sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilmişti.

Hakkındaki suçlamalar geri çekilmişti

Red Bull'un kurucularından Chaleo Yoovidhya'nın torunu Vorayuth hakkındaki suçlamalar geçen temmuzda çekilmiş, bu durum Taylandlılar tarafından zenginlere sağlanan dokunulmazlık hakkına bir örnek olarak görülerek tepki çekmişti.

Kararın ardından patlak veren halk protestoları nedeniyle hükümet geri adım atmış geçen ay başsavcılık dikkatsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmak ve kokain kullanmaktan yeniden soruşturma başlatmıştı.

Red Bull'un varisinin pasaportu 2015'te iptal edilmiş fakat 2017'de özel bir jetle ülkeyi terk etmişti.

20 milyar dolarlık servet

Red Bull'un kurucularından Chaleo Yoovidhya Tayland'ın en zengin ikinci kişiliği olma özelliğine sahip. Forbes servetinin 20,2 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Red Bull'un neredeyse yarısını elinde bulunduran Yoovidhya ailesi, 2019'da 171 ülkede toplam 7,5 milyar kutu Red Bull sattı. Tayland'da Ferrari'nin ithalatını tek yapma hakkına sahip emlak zengini aile, ülkede restoran zincirlerine ve şarap tesislerine de sahip.
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