5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’de KHK’lı öğretmenler Hollanda’dan seslendi: ‘Dokunmayın’

Broken Chalk üyeleri adına açıklamayı Broken Chalk Sözcüsü Erdinç Demirok İngilizce, Fatih Ok Hollandaca ve Broken Chalk yönetim kurulu üyesi Feride Özer Türkçe olarak yaptı.

‘ONLAR GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİREN İNSANLAR’

Broken Chalk Yönetim kurulu Üyesi Feride Özer, eylemin amacını şöyle anlattı: “5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak anılmaktadır. Dünya, ‘Öğretmenler, krizlerde liderlik ederek gelecekte yeniden hayal kurabilmeyi sağlar’ temasıyla, 5 Ekim’i Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlamaktadır. Öğretmenler, Kovid-19 sırasında dahi öğrencileri için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Öğretmenlik diğer branşlarla karşılaştırıldığında hayati öneme sahip bir konumdadır. Hak ettiklerinden çok daha az bir maaş alırlar. Hiç kimse hiçbir zaman onlara hak ettiğini ödeyemez. Onlar geleceğimizi şekillendiren insanlardır. Maalesef yeterli maaş konusu karşılaştıkları tek problem değildir.

Biz Broken Chalk olarak, sadece öğretmenler gününü kutlamak için değil, aynı zamanda tüm dünyada öldürülen, hapishanelere atılan, sürgün edilen ve eziyetler, çatışmalar ve zulümler yüzünden hayatlarını kaybeden öğretmenlerin sesi olmak için bugün burada olduklarına değinen Özer ” Öğretmenler toplumun mimarlarıdır. Her birey eğitimin insanlar için bir numaralı öncelik olduğunu kabul etmektedir. Doğru bilgi sahibi olmadan huzurlu bir toplum yaratma imkanımız olmayacaktır. Eğitimin yaydığı ışık, toplumdaki kötülükleri gidermemizde bizlere yardımcı olur ve faydalı düşünceleri topluma aşılar. Bugün biz dünyadaki tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutlamasını istiyoruz. Bununla birlikte toplumun dikkatini dünyanın birçok yerinde tehlikede olan öğretmenlere çekmek istiyoruz. Saldırılar, okulların bombalanmasından öğrenci ve öğretmenlerin ölümüne kadar birçok kötü sonuç doğuruyor.Tecavüz ve cinsel şiddet, keyfi tutuklamalar, zorla askere alımlar gerçekleşiyor. Bütün bunlar devletlerin kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyor ve körükleniyor. Eğitime düzenlenen saldırılar sadece öğretmenleri ve öğrencileri değil, uzun vadede toplumu da etkilemektedir.”





DÜNYA’DA ÖĞRETMENLER SALDIRI ALTINDA

Nijerya Northeast’de 611 öğretmen öldürüldü, 910 okul 9 yıl içinde yok edildi.

Mali’de 100’e yakın çocuk zorunlu olarak orduya katıldı ve 75 çocuk asker şiddetli saldırılar sonucu yaralandı. 900 adet okul emniyetsizlik sebep gösterilerek kapalı tutuldu.

Son 5 yıl içerisinde 22.000 öğrenci ve öğretmen eğitim saldırılarında öldürüldü veya yaralandı.

Amerika’da 2009’dan beri en az 117 okul silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar 110 öğrenci ve öğretmeni öldürdü, 246’sı yaralandı.

2015 ve 2019 yılları arasında, 93 ülkede en az bir kez eğitime saldırı gerçekleşti. Bu rakam 2013-2017 arasını kapsayan bir önceki rapora göre ’19 ülke’ daha fazla.

Afganistan, Filistin ve Suriye’den her biri en az 500 okul saldırısı gördü. Yemen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise daha kötü etkilendi ve 1500’er okul saldırısına şahit olundu.

Kamerun’da 1000’in üzerinde okul ve üniversite öğrencisi silahlı gruplar ve güvenlik güçleri tarafından tehdit edildi, kaçırıldı, yaralandı, veya öldürüldü.

Ukrayna’da çatışmanın başladığı 2014 yılından beri silahlı saldırılardan dolayı temas çizgisinin iki tarafındaki 750’den fazla eğitim kurumu hasar gördü veya yok oldu.

Yukarda belirtilen olaylar savaş ve çatışmaların eğitime yansıyan sonuçları. Devletlerin önceliklerinden biri bu tarz problemleri azaltmaktır. Türkiye’deki eğitimciler ise neredeyse aynı insan hakkı ihlallerine maruz kalmaktadır fakat bu sefer farklı olan bu ihlali Türkiye hükümeti gerçekleştiriyor olması. Türkiye’de öğretmenler hapse atılıyor, orada işkenceye maruz kalıyorlar. Birçok öğretmen bu sebeplerle hayatlarını kaybetti.





Eğitim-Sen’in verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye’de 33.965 öğretmen, 5750 akademik personel; eğitim kurumlarında çalışan 1300 idari personel dahil olmak üzere 41.005 eğitimci, hükümet tarafından mesleklerinden ihraç edildiler.

Ayrıca 23.464 öğretmenin öğretmenlik lisansları, Gülen hareketine bağlı özel okullarda çalıştıkları gerekçesiyle yine hükümet tarafında iptal edildi. Yine Gülen hareketine bağlı üniversite hazırlık dershanelerin de çalıştığı için aynı kaderi paylaşan öğretmenlerin sayısı ise resmi olarak bilinmiyor. Fakat toplam rakamlar 30.000’e ulaşıyor.





Dönemin Türkiye Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre 1069 özel okul kapatıldı.





1550 üniversite hazırlık dershanesi de hükümet tarafından kapatıldı ve 18.528 öğretmen bir gecede işsiz kaldı.





Darbe girişiminden hemen sonra 301 adet çalışma merkezi hükümet tarafından kapatıldı ve işsiz insan listesine 19.847 kişi daha eklendi.





56.000 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü 15 Üniversite de kapatıldı ve 2465 akademisyen dahil 5342 kişi işini kaybetti, lisansları ve akademik unvanları iptal edildi.





Türkiye hükümetinin toplumda oluşturdukları baskı, öğretmenlerin diplomalarının, çalışma izinlerinin ve pasaportlarının iptali gibi hukuksuz ve adaletsiz yaptırımları sebebiyle, yüz binlerce insan canlarını tehlikeye atarak ülkelerini illegal olarak terk etmek zorunda bırakıldı. Maalesef bazıları, çocuklar ve bebekler dahil olmak üzere Ege Denizi ve Meriç Nehri’nde hayatlarını kaybettiler. Bu şekilde hayatlarını kaybeden öğretmenlerden bazıları:





Maden ailesi: Anne, baba ve 3 çocuğu Ege Denizi’nde vefat etti.





Doğan ve Abdürrezzak aileleri Meriç nehrinde çocuklarıyla beraber boğuldu.





Halil Dinç isimli öğretmen Yunanistan/Atina’da yaşadığı strese dayanamadı ve kalp krizi geçirip vefat etti.”





18 ÜLKEDEN İLLEGAL YOLLARLA OPERASYONLAR YAPARAK KAÇIRILAN ÖĞRETMENLER





Broken Chalk Yönetim kurulu Üyesi Feride Özer, Türkiye hükümetinin yurt dışında yaşayan öğretmenleri de hedef gösterdiğine vurgu yaptı. Özer “Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türk büyükelçilikleri tarafından 18 ülkeden illegal yollarla operasyonlar yaparak kaçırılan 100 kişi ile övünüyor. Türkiye hükümeti şu ana kadar Afganistan, Azerbeycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Gabon, Endonezya, Kazakistan, Kosova, Malezya, Myanmar, Tayland, Pakistan ve Katar’dan öğretmen kaçırdı ve kaçırmaya da devam ediyor. Her biri saygın toplum ve basın üyelerinden oluşan Broken Chalk olarak; öğretmenlerin bu önemli günü, olması gerektiği gibi, öğrencileriyle birlikte kutlamaları gerektiğine inanıyoruz. Ne yazık ki bazı öğretmenler bu zor koşullar altında vefat etti, sürgün edildi. Bazıları da şüpheli ölümlerle hayata veda etti. Silahlı gruplar bazı okulları yok etti. Öğretmenler mesleklerine kendilerini adamışlardır. Her zaman öğrencileri eğitmeye ve yaşadıkları her yerde topluma ve insanlığa katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Dernek olarak biz, öğretmenlerin haklarını ulusal ve uluslararası yargı birimleri nezdinde aramaya devam edeceğiz. Biz, öğretmenlerin yaşadığı insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu konuda savaşan insan hakları savunucularının, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz. Dünyadaki tüm öğretmenlere mutlu bir ‘ Öğretmenler Günü ‘ dileriz! Tüm toplumlara saygıyla bildiririz.” ifadelerini kullandı.





HOLLANDALI YETKİLİLERE ÖZEL MEKTUPLAR İLETİLDİ





Broken Chalk 5 Ekim Dünya öğretmenler günü vesilesi ile bakanlıklara, Sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanlıklarına, okul müdürleri ve öğretmenlere mektup kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında bir çok kurum ve kişilere Broken Chalk üyeleri tarafından özel mektuplar gönderildi.