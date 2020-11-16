Reform değil imaj çalışması

Mustafa Sönmez: “Hukuk devletini güya ayağa kaldıracaklar. Yargının bağımsız olduğuna inandırmaya çalışacaklar. Hattâ göstermelik olarak bazı icraatları da görebiliriz. Bu bir imaj çalışması. Samimî hiçbir tarafı yok.”





DENGE-DENETLEME ZEDELENDİ





Seren Selvin Korkmaz: “Türkiye'nin esas meselesi kurumların ve denge-denetleme mekanizmalarının zedelenmesi. Bu noktada sembolik mesajlara değil, yapısal reformlara ihtiyaç var.”









REFORM DEĞİL İMAJ ÇALIŞMASI





Türkiye’ye yabancıların güvenmediği için yatırım yapmadığını, para bulamayan AKP için denizin tükendiğini belirten iktisatçı Mustafa Sönmez, başlatılan ekonomi ve hukuk reformunun daha çok bir imaj çalışması olduğunu söyledi.









Reformun ekonomiyi serbest piyasa düzenine uygun ve Merkez Bankası’nın da bağımsız olduğu bir yapı gibi gösterme çabası taşıdığını aktaran iktisatçı Mustafa Sönmez, “Hukuk olarak da şimdiye kadar böylesini görmediğimiz hukuk devletini güya ayağa kaldıracaklar. Yargının bağımsız olduğuna inandırmaya çalışacaklar. Bu bir imaj çalışması. Samimi hiçbir tarafı yok” dedi.





Türk halkının, 18 yıldır Türkiye’yi yöneten Erdoğan ve partisini tanıdığını ifade eden Sönmez, “Halk artık nasıl bir rejim olduğunu biliyor. Bence bunu yabancılar da biliyor. Onlar da tanıdılar. Ama “çıkmayan candan umut kesilmez” hesabıyla bir imaj çalışması içine girdiler. Muhtemelen bundan sonra bol bol benzeri açıklamaları duyarız. Hatta göstermelik olarak bazı icraatları da görebiliriz” ifadelerini kullandı.





Serbest bırakılması sürpriz olmaz





Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu HDP’lilerin serbest bırakılmasını yapılacak icraatlara örnek gösteren Sönmez, “Bugüne kadar haksız yere tuttukları Kavala, Demirtaş gibi isimlerin serbest bırakılması sürpriz olmaz. Bu tarz kozmetik makyajları görebiliriz. Adalet Bakanı’nın konuşmasından bunu anladık. Ama ‘kurt tüyünü değişir, huyunu değiştirmez’ bununda farkında olalım” değerlendirmesinde bulundu. İndependentturkish’deki habere göre reformun ekonomiye etkisini değerlendiren Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki Perşembe faizleri ciddî bir şekilde artırırlarsa bir süre insanlar dövizden Türk Lirası’na geçerler. Ama bu sefer de yüksek faizden dolayı ortalık kavrulur. İşsizlik tavan yapar. Zaten şuan işsizlik oranı yüzde 30’larda bununla oran yüzde 40’lara çıkar. Yani hiçbir şey bedelsiz değil. Her şeyin bir bedeli var. Öyle kolay değil bu işler.”