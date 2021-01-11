Rekabet Kurulu'ndan 'WhatsApp güncellemesi' soruşturması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun da yarın aynı gündemle toplanacağı belirtildi.





WhatsApp, bugün yaptığı açıklamada insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiğini belirtmişti. Başka bir deyişle WhatsApp konusunda şirket geri adım atmamıştı.





Avrupa Birliği, yürürlükteki Veri koruma yasası çerçevesinde WhatsApp'ın mevcut güncellemesinin AB sınırları içinde kullanılamayacağını açıklamış, şirket de bu sebeple AB içinde bu uygulamadan vazgeçmişti.



