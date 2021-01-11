Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurulu'ndan 'WhatsApp güncellemesi' soruşturması /11 Ocak 2021 13:41

Rekabet Kurulu'ndan 'WhatsApp güncellemesi' soruşturması

Türkiye Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

SHABER3.COM

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun da yarın aynı gündemle toplanacağı belirtildi.

WhatsApp, bugün yaptığı açıklamada insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiğini belirtmişti. Başka bir deyişle WhatsApp konusunda şirket geri adım atmamıştı.

Avrupa Birliği, yürürlükteki Veri koruma yasası çerçevesinde WhatsApp'ın mevcut güncellemesinin AB sınırları içinde kullanılamayacağını açıklamış, şirket de bu sebeple AB içinde bu uygulamadan vazgeçmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rekabet Kurulu'ndan 'WhatsApp güncellemesi' soruşturması Sonraki Haber >>

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:20