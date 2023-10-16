Reklam engelleyicilere YouTube artık izin vermeyecek

YouTube, kullanıcıların eklenti aracılığıyla reklamları engellemelerine izin vermeyeceğini açıkladı.





Platform reklamlar yüzünden çok fazla şikayet almasının ardından Premium abonelik sistemini duyurmuştu.





Premium abone olan kullanıcılar platform üzerinden video izlerken reklamlar ile karşılaşmıyordu.





Ancak bazı kullanıcılar Premium üyeliğe ödeme yapmadan uzantı aracılığıyla reklamları engelleyebiliyordu.





YouTube, artık eklentiler sayesinde reklamları engelleyen sistem artık kullanıcılar sayfadan ya Premium abonelik satın almaya ya da reklam engelleyici uzantıyı kapatmaya yönlendiriyor.





Reklam engelleyicileri engelleme testlerini bitiren video platformunun, bu reklam engelleyici kullanımını engelleme sistemini artık Türkiye'ye de getirdiği kaydedildi.