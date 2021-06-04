Respect’ten ‘Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları’ semineri

Amerika merkezli Respect Graduate School, ‘Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları’ Seminerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Genel danışmanlığını Abdullah Aymaz ve Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın, koordinatörlüğünü araştırmacı Yazar Kerim Balcı’nın yaptığı seminere Hizmet Hareketi mensuplarının yakından tanıdıkları akademisyen ve ilahiyatçılar misafir öğretim görevlisi olarak katılacaklar.





Seminer, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Emine Eroğlu, Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Nuray Yurt, Cemal Türk, Mustafa Yılmaz, Dr. Şeyma Aslan ve Dr. Ergun Çapan gibi uzman isimlerin yanı sıra alanının uzmanı bir dizi sürpriz isme daha ev sahipliği yapacak.





“Güzel ve sıradan bir rüyanın hikayesi bile rüyadan daha güzeldir,” diyor Kerim Balcı, bu seminer projesinin onu neden bu kadar motive ettiğini anlatırken, ve ekliyor: “Rüya biter, hikayesi bitmez. Rüya gerçekleşmeyebilir, ama hikayesi gerçek. Rüyayı cemaat halinde göremezsiniz, ama hikayesini cemaat halinde dinleyip anlatabilirsiniz. Hele bir de rüyanın gerçekleşeceğine dair semavi bir müjde, yakin derecesinde bir ümidiniz varsa, o zaman adeta geleceğin tarihini yazarsınız, o rüyanın hikayesini anlatırken. Bu seminerde Hocaefendi’nin hiç vazgeçmediği, gerçekleşeceğine de şüphemiz olmayan rüyasının hikayesini anlatacağız…” Balcı’nın Hocaefendi’nin rüyası dediği Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları’na haiz bir kuşak yetiştirme projesi bu ifadeyle ilk defa 1993 yılında Yeni Ümit Dergisi’nde yayınlanan “Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken” yazısında adlandırıldı. Hocaefendi’nin elli yıldır gördüğü, inandığı ve anlattığı bu rüyasını yüzlerce farklı terkiple adlandırdığının altını çizen Balcı, “Seminerimiz 1975’de başlayan Altın Nesil Konferanslarından başlayıp son dönem Herkül sohbetlerine kadar aynı fikrin, aynı hülyanın tarihi sürecini de analiz edecek,” diyor.





HizmetWiki: Bir kolektif bilgi üretimi denemesi

13 hafta sürecek seminerde, “Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken” yazısında sıralanan sekiz vasfın yanı sıra düşünce ve aksiyon içiçeliği, kalp va kafa bütünlüğü ve millî ruh düşüncesi vasıfları da ele alınacak. Balcı, “Bu seminer, zaten Pırlanta eserlerde olan bir hakikati seçici bir okumaya tabi tutma semineri değil. Bu seminerde, bir Yeryüzü Mirasçısı ilmî bir meseleye nasıl yaklaşırsa, biz de konuya öyle yaklaşmaya çalışacağız,” diyor. Bu anlamda şura vasfının gereğini yerine getirmeye çalışan seminer, HizmetWiki adında bir kurum-içi web sitesi kuracak ve bütün müzakereci-öğrenciler bir ortak metin üzerinde çalışacaklar. “Bunun zamanla Bediüzzaman’ın hayali olan heyet halinde tefsir yapma kültürünü geliştireceğini ümit ediyoruz,” diyor Balcı. Bir başka çalışma da Hocaefendi’nin eserlerinde Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarına yapılan atıfların kavram haritalarının yapay zeka yardımıyla çıkarılması. Balcı bunu “Yıldızlı bir gecede semayı seyreden çok az insan takımyıldızlarını görmeyi başarabilir. Bunun için yıldızlar arasındaki ilişkiyi sezinlemek lazım. Lisan semasının yıldızları olan kelimeler de takımyıldızları oluştururlar. Fazla iddialı olmamak için şöyle diyeyim: Hocaefendi’nin lisan semasının anlam haritasını çıkarmaya yönelik bir ilk çabalama olacak bizimkisi…” ifadeleriyle izah ediyor.













Her vasıf için en az bir misafir öğretim görevlisi

Seminere misafir öğretim görevlisi olarak katılacak uzman ilahiyatçı ve akademisyenler de konunun şerefine uygun olarak seçilmiş. Doktorasını İslam’da düşünce hürriyeti üzerine yapmış olan Dr Ahmet Kurucan, mirasçının hür düşünceli olma vasfını işleyecek örneğin. Yıllardır matematiksel düşünce alanında çalışmalar yapan Dr Nuray Yurt riyazî düşünce vasfını inceleyecek. Cemal Türk sanat düşüncesini özellikle de Hocaefendi’nin tebliğ edebiyatına yansıdığı boyutlarıyla ele alacak. Mustafa Yılmaz, milli ruh düşüncesi, kültür ve medeniyet mülahazaları konusunu işleyecek. Haftada dört saat olarak yapılacak seminer çalışmasının bir saati misafir öğretim görevlilerinin sunumuna, bir saati soru cevaplı müzakereye ve kalan iki saati de Kerim Balcı’nın vereceği derslere ayrılacak.





Seminer dersleri Pazartesi ve Perşembe günleri ABD Doğu Saati ile 19:00-21:00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Saat dilimi farklılığı sebebiyle dersleri canlı izleyemeyen müzakereciler yaz boyunca derslerin kayıtlarına ulaşabilecekler. Seminere kayıtlar çoktan başlamış ve 14 Haziran’da başlayacak seminere 20 Haziran akşamına kadar kayıt yaptırılabilir.





İslami ilimler üniversitesi projesi

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıflarının Respect Graduate School’un İslami ilimler öğreten bir üniversiteye dönüşmek hefedine yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizen Dr Süleyman Eriş de seminerin arka planında çok daha büyük bir projenin işlemekte olduğunu söylüyor. “Biz bu seminerde gelecek dönemlerin öğrencileri kadar öğretim görevlilerini de bulacağımızı ümit ediyoruz,” diyen Eriş’e göre halihazırda işleyen yüksek lisans programı ve Risale-i Nur Okulu ile birlikte bu seminerin meyveleri üzerine üniversitenin bina edileceği üçlü bir sacayağı oluşturacak.





“Hedefimizde tamamen İngilizce eğitim veren bir program başlatmak da var Hizmet Hareketinin kaynaklarıyla alakalı,” diyor ve ekliyor Eriş, “Kerim Balcı bir taraftan Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları seminerini yürütürken, ayrıca Riyazi Düşünce – Mathematical Thinking konusunda da İngilizce bir eğitim paketi hazırlayacak. Bu sayede Hizmet Hareketinin fikri potansiyelini çok daha geniş bir dünyanın erişimine açmayı ümid ediyoruz.”





Respect Graduate School’un Türkçe ve online olarak işlenecek Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları sertifikalı seminer programı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor



