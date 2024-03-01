Restoranda yangın: 43 kişi yanarak can verdi

Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı.



Sen, yangının Bailey Road bölgesindeki binada çıktığını söyledi.



YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ



Bakan Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.



YANGIN RESTORANDA ÇIKTI



İtfaiyeciler ise yangının, binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.



75 KİŞİ KURTARILDI



Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.

