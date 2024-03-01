Samanyolu Haber /Dünya / Restoranda yangın: 43 kişi yanarak can verdi /01 Mart 2024 01:36

Restoranda yangın: 43 kişi yanarak can verdi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binanın 1 katında bulunan restoranda çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sen, yangının Bailey Road bölgesindeki binada çıktığını söyledi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Bakan Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.

YANGIN RESTORANDA ÇIKTI

İtfaiyeciler ise yangının, binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.

75 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.
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