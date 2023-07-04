Reuters Bilal Erdoğan kararına itiraz etti

Reuters tarafından 26 Haziran'da yayınlanan bir özel haberde, ABD'li bir şirketin İsveç'teki iştirakinin, Türkiye piyasasında hakim konum elde etmesine yardımcı olması halinde Erdoğan'ın oğluna on milyonlarca dolarlık rüşvet ödemeyi taahhüt ettiğine ilişkin bir suç duyurusunun soruşturulduğu öne sürülmüştü.









Haberde ABD ve İsveç makamlarının şikayetle ilgili ön soruşturma başlattığı belirtilmişti.





REUTERS: HABERİMİZİN ARKASINDAYIZ

Reuters, "Mahkemenin yayından kaldırma kararını, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle temyize götürdüğünü" söyledi.





Reuters tarafından yapılan açıklamada, "Haberimiz Reuters'in güven ilkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru haber yayınlama taahhüdümüze uygun olarak hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız" ifadeleri yer aldı.





BİLAL ERDOĞAN: İDDİALAR ASILSIZ

Reuters'a göre Bilal Erdoğan, makalenin yayınlanmasından önce bir avukat aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Dignita ile işbirliği yaptığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu" söyledi. Avukat, bunun bir "yalanlar ağı" olduğunu da sözlerine ekledi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makalenin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Reuters'ı bu yalan haberi servis ettiği için kınıyoruz" dedi ve makalenin "asılsız iddialar içerdiğini" de sözlerine ekledi.





93 SİTEYE ENGELLEME KARARI

İlgili mahkeme kararı, haberle ilgili 93 ayrı web sitesinde yer alan bağlantılara erişimin engellenmesine hükmetmişti. Bu sitelerden bazıları orijinal haberi yayınlarken, bir kısmı da haberi özetlemiş, alıntı yapmış ya da haberle ilgili tweetler atmıştı.





Kararda, erişimin engellenmesi talebinin Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan adına bir avukat tarafından yapıldığı belirtildi. Kararda, makalenin, Bilal Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği; "gerçeklikten uzak, teyit edilmemiş ve iyi niyetten uzak" bilgiler içerdiği belirtildi.