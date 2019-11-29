Samanyolu Haber /Gündem / Reuters yeni parti için tarih verdi /29 Kasım 2019 19:10

Reuters yeni parti için tarih verdi

AKP'den istifa ederek ayrı kulvarda yeni parti kuracak olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu çalışmalarında sona geldi. İki ismin ayrı ayrı kuracakları parti ilanının ne zaman yapılacağı merak konusu.

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Reuters haber ajansına göre, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi için 2020’nin beklenmeyecek. Ali Babacan’ın yeni partisinin de bu yıl içinde kurulması bekleniyor.

Ajans, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin önümüzdeki birkaç hafta içinde kurulacağını duyurdu.

Ajansın parti kurma çalışmalarına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Davutoğlu'nun yeni partisinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek resmen kurulacağı" bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynak, şöyle dedi: 

"Yeni partiyle ilgili son rötuşlar yapılıyor. 2020'ye ertelenmeyecek. Ankara'daki genel merkez ve İstanbul il başkanlığı binaları tutuldu."

Partide bazı eski siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerinin de görev alacağını belirten kaynak, Davutoğlu ile Ali Babacan arasında iş birliği ihtimalini yüksek görmediğini de kaydetti. 

"İki tarafın da kendi çizgisini izlemesi nedeniyle, Babacan’ın partisiyle birlikte hareket etme çerçevesinin daraldığını" belirten kaynak, "Tabii ki ortak bir parti kurmanın pek çok yararı olurdu, ancak bu yönde bir irade oluşmadı" diye konuştu.

AKP hükümetlerinde Avrupa Birliği baş müzakereciliği, dışişleri bakanlığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı gibi görevler yürüten ve AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Babacan da yeni partilerinin bu yıl içinde kurulacağını ilan etmişti.
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