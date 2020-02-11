Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan erken seçim hazırlığı /11 Şubat 2020 19:24

Davutoğlu'ndan erken seçim hazırlığı

Türkiye ile Suriye arasındaki İdlib gerilimi tırmanırken iç siyasette de erken seçim iddiaları gündemde.AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı.

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Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre Ahmet Davutoğlu olası bir erken seçimde hazır olmak için sahaya inmeye hazırlanıyor.Gelecek Partisi’nde haziran ayının sonuna kadar örgütlenmenin tamamlanması planlanıyor. Büyük Kongre’nin de haziran sonu temmuz sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışı 16 Şubat’ta saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Açılışı Ahmet Davutoğlu yapacak. Daha sonra Ankara, Konya, İzmir, Manisa, İzmir, Sakarya, Elazığ, Malatya il başkanlığı binalarının açılışı olacak.

Davutoğlu il binalarının açılışının çoğuna katılmayı planlıyor. Açılışın ardından da şehri dolaşacak olan Davutoğlu, vatandaşlarla bir araya gelecek. Davutoğlu’nun akşamları da halka açık konferans vermesi bekleniyor.

Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması gerekiyor.

Bu koşulların sağlanamaması durumunda ise seçime katılacak partinin Meclis’te grubu bulunması şart. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektiriyor.
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