Samanyolu Haber /Dünya / Rishi Sunak Kiev'de 3,2 milyar dolarlık yardım açıkladı /12 Ocak 2024 14:37

Rishi Sunak Kiev'de 3,2 milyar dolarlık yardım açıkladı

İngiltere Ukrayna'ya 3,2 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı ve sonrasında Başbakan Rishi Sunak Kiev'e uçtu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 2024 yılında 2,5 milyar poundluk (yaklaşık 3,2 milyar dolar) yeni bir yardım paketini açıklayacağı Kiev'e gitti. İngiliz hükümetinin web sitesine göre bu miktar, önceki iki yıla göre 200 milyon pound daha fazla.

Tahsis edilen fonlar, belirtildiği gibi, "Ukrayna'nın zaferini garantilemek için en iyi askeri deneyimin ve Birleşik Krallık savunma üretiminin kullanılmasına" yardımcı olacak.

Uzun menzilli keşif, saldırı ve deniz dronları da dahil olmak üzere Ukrayna için dronların satın alınması ve üretimi için en az 200 milyon pound harcanacak. Drone'ların çoğu İngiltere'de üretilecek.

IMF: Ukrayna'nın 42 milyara ihtiyacı var

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Julie Kozak, Ukrayna'nın 2024 yılında 42 milyar dolar fona ihtiyacı olduğunu söyledi.

IMF sözcüsü Ukrayna'nın makroekonomik istikrarını korumaya yardım yapan ülkelerin mali taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamalarının önemli olduğuna inanıyor.

IMF, 2023 yılında Ukrayna'ya yönelik 4 yıllık 15,6 milyar dolarlık kredi mekanizmasını onayladı.
2,7 milyar dolarlık ilk dilim Kiev tarafından Nisan ayında, 890 dolarlık ikinci dilim Haziran'da, 900 milyon dolarlık dilim ise Aralık ayında alındı.

Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, müttefiklerin yardımı olmadan ülkenin bütçesinde 29 milyar dolarlık bir boşlukla karşı karşıya olduğunu, Ukraynalı yetkililerin IMF, Avrupa Birliği ve ABD'den 30 milyar dolardan fazla para almayı beklediklerini söyledi.
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