Kulislerde af tartışmalarını hareketlendiren gelişme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine bir yıldan az süre kala af tartışması yeniden gündemde.





İktidarın seçime giden süreçte af ilan edebileceği bir süredir kulislerde konuşulan bir konuydu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı köşe yazarları da affın gerekliliğine vurgu yapıyordu.





MHP'li Yıldız, Adalet Bakanı Bozdağ ile görüşmeye gidiyor

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini duyurdu:





"İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım."





Çakıcı'nın ziyareti

Konu, son olarak suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretiyle gündeme gelmişti. İddiaları reddeden Çakıcı, muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını savunmuştu.





Formülde neler var?

Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket eden AKP ve MHP'li kurmayların yakın zamanda yeni infaz düzenlemesi için bir araya geleceği konuşuluyordu.





Birgün'de yayınlanan ve iktidar kulislerine dayandırılan habere göre masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel suçlarda cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor.





Uyuşturucu ticareti suçlaması ile yargılanan kişileri doğrudan paket kapsamına almak istemeyen iktidar ortakları, bunun yerine bu kişilerin infazını açık cezaevinde tamamlamasını sağlayacak bir değişiklik üzerinde çalışırken düşünce suçlularını infaz indirimi kapsamına dâhil etmeme görüşü de var.