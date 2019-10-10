Samanyolu Haber /Dünya / Romanya'da hükümet düştü /10 Ekim 2019 21:47

Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da yapılan güvenoylaması sonrasında yeterli desteği bulamayan hükümet düşmüş oldu.

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Romanya parlamentosunda yapılan güven oylamasının ardından hükümet düştü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Viorica Dancila’nın hükümeti, muhalefetin güven oyu vermemesinin ardından düştü. Romanya muhalefeti tarafından görevden alınan Başbakan “sorumsuz” olarak nitelendiriliyordu.

Romanya'da Sosyal Demokrat liderliğindeki Viorica Dancila hükümeti bugün parlamentonun 238 üyesinin güven oyu vermemesi üzerine düştü. Hükümetin güven oyu alabilmek için 464 milletvekili ve senatör arasında 233 kişilik çoğunluğa ihtiyacı vardı.

İktidar partisi PSD, kendi milletvekillerinden oylamaya katılmamalarını talep etti, ancak bazı PSD milletvekilleri, hükümet aleyhine oy verdi.
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis oylamanın sonucundan duyduğu memnuniyeti açıkça belirterek, “PSD hükümetinin yıkılması, toplumun bu hükümetin gücünü kötüye kullanımlarına tepkisinin doğal sonucudur” dedi.

SOSYAL DEMOKRAT HÜKÜMET: PİŞMAN DEĞİLİZ

Görevi bırakmasından sonra Viorica Dancila yaptığı ilk açıklamada pişman olmadığını ve hükümetinin “halk için çok iyi önlemler aldığını” söyledi. PSD liderliğinden istifa etmeyeceğini beyan eden Dancila Kasım ayında seçimlerinde aday olacağını doğruladı.

Ana muhalefet merkezi sağ Ulusal Liberal Parti (PNL), güven oyunu geçen hafta gündeme getirmişti. PNL’den güven oylamasından sonra yapılan açıklamada düşen hükümet için “komünizmden beri en ağılı hükümet” denildi.

Hükümetin çöküşü, Cumhurbaşkanı Iohannis'in yeni bir başbakanı aday göstermek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Parlamento önerilerini iki kez reddederse, erken seçim yapılacak. Erken seçimin büyük olasılıkla 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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