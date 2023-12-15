RTE Millet Bahçesi'ne 1,4 milyon TL’lik dekoratif direk!

54 ADET DİREK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim’de, “Millet Bahçesi İçerisinde Kullanılmak Üzere 54 Adet Dekoratif Direk Alım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca bir kişi teklif verdi.
23 KASIM’DA İMZA ATILDI
Teklif üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin sözleşmesi, 23 Kasım 2023 tarihinde imzalandı. Belediye ile ihaledeki tek teklifin sahibi olan Rahim Kavaklı arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin, 1 milyon 420 bin TL olduğu belirtildi. Öte yandan ihale kapsamında RTE Millet Bahçesi için 54 adet dekoratif şemsiye alınacağı bildirildi.
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FAHİŞ HARCAMA KALEMLERİ
Eylül 2020’de yapımına başlanan ve 21 Mart 2022’de açılması planlanan ancak Kasım 2023 itibarıyla halen eksiklikleri bulunan millet bahçesi için harcanan toplam para, dekoratif şemsiyelerle birlikte 287,2 milyon TL’ye ulaştı. Kaba inşaat için 100 milyon 900 bin TL harcanan millet bahçesindeki bazı harcama kalemleri şöyle:
Mutfak Sanatları Merkezi: 16,23 milyon TL
Yeme İçme Mekânları: 6,64 milyon TL
Kütüphane: 55,36 milyon TL
Kent Müzesi: 46,72 milyon TL
Yöresel Lezzetler Ve Eğitim Merkezi: 44,88 milyon TL
BMX Parkuru: 10,36 milyon TL