Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK şaşırtmadı: Depremde iktidarı eleştiren kanallara ceza /08 Mart 2023 17:39

RTÜK şaşırtmadı: Depremde iktidarı eleştiren kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Habertürk ve Flash Haber televizyon kanallarına deprem yayınları sebebiyle ceza verildi.

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RTÜK’e CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun bugünkü toplantısında Flash Haber ve Habertürk TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası verildiğini duyurdu.

Taşcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından ‘takdir-i ilahi’ diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı’nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”
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