Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş’ta

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünerek farklı noktalardaki çalışmalarına katıldığını söyledi.







Rus uzmanlar depremden etkilenenleri aramak ve kurtarmak için gerekli; endoskoplar, yaralıları 4,5 metreye kadar derinlikte molozlar arasında tespit etmeyi sağlayan akustik arama cihazları, yer delici radarlar ve termal kameralar gibi tüm araçları beraberinde getirdiler.





Ayrıca, acil durum bölgesinde tedavi, ameliyat ve resüsitasyon birimleri bulunan bir hava mobil hastanesi konuşlandırılacak.





Rusya, Türkiye’ye 3 yardım uçağı yolladı





Rusya Federasyonu, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye’ye arama kurtarma ekibinden oluşan uzmanların bulunduğu 3 yardım uçağı yolladı.





Türkiye’ye yollanan 3 uçaktan ayrı olarak Suriye'deki depremzedelere yardım için de Rus arama kurtarma uzmanlarının olduğu uçaklar Suriye’ye hareket etti.





Acil Durumlar Bakan yardımcısı Aleksander Çupriyan, “bakanlık çalışanları ile birlikte olduğu bir An-148 uçağının yanı sıra Rus arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100’den fazla kişi ve 7 uzman köpek, iki adet Il-76 kargo uçaklarıyla deprem bölgesine hareket etti” dedi.