Rus aşısı Sputnik'in Meksika'da da üretimine başlandı

Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının test serisinin üretimine Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda (BIRMEX) başlandığı bildirildi.





Sputnik V’nin dağıtımından sorumlu olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda aşının bir test serisinin üretildiği bildirildi. Üretilen aşıların Meksika’nın aşı programında kullanılacağı ifade edildi. Meksika, Kuzey Amerika ülkeleri arasında aşıyı hem ilk tescilleyen hem de yerel üretimine ilk başlayan ülke oldu.





RDIF CEO’su Kiril Dimitrev, “Test serisinin üretimi teknoloji transferi sürecinde önemli bir adımdır. Üretimin en katı gereksinimlere uymasını bekliyoruz. Sputnik V mükemmel güvenlik ve etkinlik örneği göstererek Meksika’da aylardır başarıyla kullanılmaktadır. RDIF ve ortakları aşının yerel üretimini başlatırken, Meksika nüfusunun Sputnik V’ye daha kolay erişimini sağlamak ve ülkenin aşı programını hızlandırmaya yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.





Sputnik V, 67 ülkede tescillendi





Sputnik V dünya çapında şu ana kadar 67 ülkede tescillenirken, söz konusu ülkelerin aşı düzenleyici kurumlarından elde edilen verilere bakıldığında Sputnik V’nin korona virüse karşı en güvenli ve en etkili aşılardan biri olduğunun görüldüğü bildirildi.