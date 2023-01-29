Rus basını: İran'da askeri tesislere saldırılar Ukrayna savaşı ile bağlantılı olabilir

SAMANZOLUHABER.COM MOSKOVA





Bazı Rus basını, İran'ın İsfahan, Hemedan ve Keredzh kentlerindeki askeri fabrikalarda patlamalar yaşandığını iddia etti.





Rus RBK haber ajansına göre dün gece İran'da yaşanan patlamalar ve saldırılar Ukrayna savaşı ile bağlantılı olabilir.





Dün gece İran’ın farklı şehirlerinde savunma tesislerine İHA saldırısı, petrol tesisinde patlama ve ayrıca 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.





İran'dan ilk saldırı haberi, gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla bir savunma tesisinin vurulması sonrası geldi.





Savunma Bakanlığı, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiğini, patlamanın İnsansız Hava Aracı saldırısından kaynaklandığını, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.





Açıklamada, bir İHA’nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü, diğer ikisinin "savunma tesisine düşerek patladığı" bildirildi.





Resmi olarak doğrulanamayan iddialara göre İHA saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı iddia edilen Şahid-131 ve Şahid-136 İHA'larının monte edildiği üretim tesislerini hedef aldı. Bu iddia İran makamları tarafından doğrulanmadı.





Mikro insansız hava araçları kullanıldı





Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı'na bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında hasar meydana geldiği aktarıldı.





İsfahan vilayetinin vali yardımcısı, Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasından önce, patlamanın askeri departmanın "merkezlerinden birinde" meydana geldiğini bildirdi.





Petrol üretim tesisinde de bir patlama oldu





28 Ocak gecesi bir patlama da İran'ın kuzeybatısında, Doğu Azerbaycan eyaletinin Azarşah şehrinde bulunan bir petrol üretim tesisinde yaşandı.





İran medyası, Azerşah’daki patlamanın yanı sıra Tahran semalarında bir patlama olduğunu bildirdi. İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi.





5,9 şiddetinde deprem meydana geldi





Ayrıca İHA saldırılarının yapıldığı gece İran'ın kuzeybatısında 5.9 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.





Sabah saatlerinde yapılan açıklamada depremden yıkılan evlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 816 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri depremin meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.