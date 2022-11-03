'Rus generaller Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı konuşuyor'





R?usya'nın Ukrayna savaşında sahada yaşadığı kayıplar, nükleer silah tehdidini daha çok zikretmesini de beraberinde getirdi.

R?usya'nın nükleer doktrini

A?BD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmadı.B?eyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi.K?remlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'yı "kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla" suçlamıştı.E?ylül ayı sonlarında ise Putin, nükleer silah ve Batı karşıtı söylemini artırdı Ukrayna'da işgal edilen bölgeleri "korumak için her aracın masada olduğunu" söylemeye başladı.P?utin, "Bu bir blöf değil" dedi ve Rus silahlarının NATO cephaneliğindekilerden çok daha gelişmiş olduğunu öne sürerek Batı'yı "nükleer şantaj yapmakla" suçladı.Pentagon Sözcüsü John Kirby, A?BD medyasında yer alan "Rus generallerin nükleer silah kullanmayı tartıştıklarına" yönelik haberleri şöyle yorumladı:"?Son aylarda [nükleer silah kullanımıyla ilgili] potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz."G?eçtiğimiz haftalarda Moskova, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren "kirli bomba" kullanabileceği iddiasında bulunmuştu.B?atı ve Ukrayna ise iddianın, söz konusu içeriğe sahip bombaların kullanılması halinde suçu baştan Kiev'in üzerine atma amacı taşıdığını dile getirmiş ve iddiaları reddetmişti.N?ükleer silahların hangi durumda kullanılabileceği hakkında ise Moskova'da birden çok görüş dile getiriliyor.G?eçen hafta Rus ordusunun rutin nükleer tatbikatı sırasında, düşmanın nükleer saldırısına nasıl misilleme yapılacağı da senaryolar arasındaydı.Putin, Rusya'nın nükleer doktrininin bu silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılabileceği konusunda net bir görüşe sahip.A?ncak Salı günü, Rusya Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin başka bir unsurunu gündeme getirdi:Buna göre R?usya, devletin varlığına yönelik tehdit karşısında da nükleer kullanabilir.