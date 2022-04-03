Samanyolu Haber /Dünya / Rus medyası: Kanser hastası Putin, tedavi olmak için geyik kanıyla yıkanıyor /03 Nisan 2022 09:53

Rus medyası: Kanser hastası Putin, tedavi olmak için geyik kanıyla yıkanıyor

Rusya'da yasaklı olan medya kuruluşu Putin'in ünlü bir kanser doktoru tarafından 35 kez ziyaret edildiğine dair belgelere ulaştığını iddia etti. Putin'in Steroit tedavisi gördüğünü öne süren medya kuruluşu, rus liderin geyik kanında banyo yaparak alternatif terapiye başvurduğunu belirtti.

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Rusya'da yasaklı olan Proekt, tiroid kanseri doktorunun Putin'i sık sık ziyaret ettiğini gösteren belgelere ulaştığını ileri sürdü. İddiaya göre Yevgeny Selivanov isimli doktor, Soçi'deki konutunda Putin'i 4 yılda 35 kez ziyaret etti.

Rus medya kuruluşu, Putin'in geçen sonbaharda ameliyat geçirdiğini de ileri sürdü. Vladimir Putin'in tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan streoitleri sık sık aldığı da iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre Rusya'da yasaklı olan medya kuruluşu Putin'in ünlü bir kanser doktoru tarafından 35 kez ziyaret edildiğine dair belgelere ulaştığını idda etti.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi streoit kullanımının anksiyete ve halüsinasyona yol açabildiğine dikkat çekti. Gazete, batılı istihbarat örgütlerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in akıl sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Streoit kullanımının şişkinliğe de yol açabildiği bir başka dikkat çekilen unsur. Daily Telegraph, daha önce Putin'in yüzünün şişkin olmasının estetik yaptırdığı söylentilerine yol açtığını hatırlattı.

Putin'in, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tavsiyesiyle kesilen geyik boynuzundan çıkan kanla banyo yaptığı da belirtiliyor. Rus liderin bunu alternatif terapi olarak kullandığı söyleniyor.
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