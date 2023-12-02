Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusuna 170 bin asker takviye yapıldı /02 Aralık 2023 12:17

Rus ordusuna 170 bin asker takviye yapıldı

Eylül 2022’de yapılan değişiklikler çerçevesinde Rus ordusu, asker sayısı olarak genişlemeye devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan 170 bin kişilik celp, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. El altındaki ordu personeli sayısını 170 bin kişi artıran kararname imzalanmış oldu. 

Böylece Rus Silahlı kuvvetlerin toplam personeli 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişiye ulaşmış oldu. Savunma Bakanlığı, sözleşmeli askerlerin sayısını düzenli olarak artırarak asker kadrosunu kademeli olarak artıracağını, kararnameye bağlı seferberlik yapılmayacağını duyurdu.

Rus ordusunun silahlı gücünün artırılması, "askeri operasyonun yürütülmesi ve NATO'nun devam eden genişlemesi nedeniyle Rusya’ya yönelik artan tehditlerden" kaynaklanıyor denildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, mevcut koşullar altında, silahlı kuvvetlerin savaş gücünde ve büyüklüğünde ilave bir artışın, NATO bloğunun saldırgan faaliyetlerine karşı yeterli bir yanıt olduğuna dikkat çekiyor.
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