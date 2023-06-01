Samanyolu Haber /Ekonomi / Rus petrol ihracatı işgal sonrası rekor seviyeye ulaştı /01 Haziran 2023 07:58

Rus petrol ihracatı işgal sonrası rekor seviyeye ulaştı

Rusya, geçtiğimiz yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından son dönemde diğer tüm zamanlardan daha fazla petrol ihraç etti.

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Rusya'nın petrol ihracatı Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara rağmen artışını sürdürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından nisanda diğer aylara kıyasla en yüksek seviyesine ulaştı.

Moksova, geçtiğimiz ay günde ortalama 8,3 milyon varil petrol ihraç ederek marta kıyasla günlük 50 bin varil artış kaydetti.

IEA'nın aylık raporuna göre, Rusya, kendisine yaptırım uygulamayan ülkelerde pazarını genişletti.

Raporda Moskova'nın petrol ihracatının hacmini istikrarlı bir şekilde arttırmayı başarmış olsa da bunun gelire aynı oranda yansımadığına dikkat çekildi.

Moskova'nın petrol kazancı 13,9 milyon euro oldu, ancak Haziran 2022'ye göre 6 milyona yakın daha az gelir elde etti. Bu noktada Rusya'nın petrolünü indirimli fiyatlarla satmış olabileceği belirtiliyor.

Nisanda geçen yılın haziran ayına kıyasla 700 bin varil daha fazla petrol ihraç edildi.

Rusya'nın petrol ihracatı, yaptırımların ticaretine zarar vermesiyle birlikte işgal sonrası günlük 7,4 milyon varile kadar düştü.

Rusya'nın pazarı doğuya doğru kayıyor

Nisan ayında Rus petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'i Hindistan ve Çin'e yapıldı.  

BBC tarafından yayınlanan rapora göre de Hindistan'ın petrol ithalatı on kat artarak işgal öncesi günlük 0.2 milyon varil ortalamasından günlük 2.2 milyon varile çıktı.

Hindistan dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Öte yandan Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'nin petrol ithalatı düştü. Nisan ayında bu rakam 0,6 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

AB'nin Rus ham petrolüne yönelik yaptırımları ilk olarak Aralık 2022'de yürürlüğe girdi. Rafine petrolle ilgili yaptırımlar ise Şubat ayında hayata geçirildi.

Yaptırım uygulanan Rus petrolü AB'ye geri mi dönüyor?

Moskova'nın Avrupa yaptırımlarından kaçmasına yardım etmekle suçlanılan Hindistan, Rusya dışındaki ülkelerden daha pahalı enerji alamayacağını savunarak petrol alımına devam etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçtiğimiz günlerde Hintli firmaların Rus petrolünü satın aldığını ve rafine edilmiş ürünü sattığını iddia etti.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre Hindistan'ın başlıca ihracat pazarları arasında Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa gibi birkaç AB üyesi ülke yer alıyor.

Borrell'in açıklamasına tepki gösteren Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, "Rus ham petrolü üçüncü ülkede büyük ölçüde dönüştürülüyor ve artık Rus olarak değerlendirilmiyor" dedi.

Jaishankar, Hindistan ve Rusya'nın ticareti arttırmaya kararlı olduğunu ve ithalatın hiçbir şekilde "savaşı finanse etmenin doğrudan bir yolu" olarak görülemeyeceğini savundu.
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