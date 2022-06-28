Rus petrolüyle ilgili çok konuşulacak yeni karar

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılara karşı batılı ülkelerden de Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları açıklanmaya devma ediyor.







Evrensel'de yer alan habere göre Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde Rus petrolüne fiyat üst sınırı getirilmesi ve bu sınırın üstüne çıkılması durumunda yaptırım planı açıklandı. Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde Rus petrolüne fiyat üst sınırı getirilmesi ve bu sınırın üstüne çıkılması durumunda yaptırım planı açıklandı.

SCHOLZ: UKRAYNA İÇİN MARSHALL PLANI GEREK





SAVAŞA MİLYAR DOLARLAR, GIDA GÜVENLİĞİNE 4,5 MİLYAR KAYNAK TAAHHÜDÜ





ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırlaması planına dair "Rus petrolünün maliyetini sınırlamak, Putin'in savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini azaltacak şekilde küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır" diye konuştu.G7 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Putin'in bu savaşı kazanmaması gerektiği konusunda hemfikiriz" diyerek "Ukrayna ile adil bir anlaşma olmadan yaptırımların devam edeceği bilinmelidir. Dikte edilmiş barış diye bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya toplamda 29 milyar dolar bütçe yardımı ve 2,9 milyar dolar insani yardım yapılacağını söyleyen Scholz, ayrıca Ukrayna’ya silah göndermeye devam edeceklerini söyledi. Olaf Scholz, Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da ele alındığını, Ukrayna için bir Marshall Planı gerektiğini belirtti.Öte yandan ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, zirvenin son gününde "küresel gıda güvenliği" için 4,5 milyar dolar ayıracaklarını açıkladı. Bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.