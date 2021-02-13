Rus pilotu öldüren kişi tahliye edildi, Rusya basını çalkalandı

Rus basının son dakika olarak geçtiği haber, Alparslan Çelik’in avukatının RİA Novosti’ye yaptığı açıklama ile duyuruldu.







haberrus.ru'da yer alan habere göre avukat Murat Ustündağ RIA Novosti'ye Çelik’in, yasadışı silah bulundurmaktan 5 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.





Aralarında Rus pilot Oleg Peşkov cinayetinde baş şüpheli sayılan Alparslan Çelik'in de bulunduğu 18 kişiden yedisinin yasadışı silah bulundurma maddesinden hüküm giymiş, Alparslan Çelik beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Cinayetten değil, yasadışı silah bulundurmaktan ceza aldı





Rus basını, Türk mahkemesinin Alparslan Çelik'in Peşkov'un ölümüne karıştığı davasını değerlendirmediğini sadece yasadışı silah bulundurmaktan yargılandığını vurguluyor.





Rus Su-24 bombardıman uçağının düşürülmesi olayı 24 Kasım 2015'te meydana geldi.





Bir Türk F-16 savaş uçağı, Suriye'de uçan bir Rus Su-24 bombardıman uçağını sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle vurdu. Vurulan uçakta bulunan mürettebat fırlatmayı başardı, ancak iki pilottan biri olan Oleg Peşkov paraşütle inerken yerden açılan ateşle öldürüldü. Olayın hemen ardından Alparslan Çelik Rus pilotu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Çelik, 2016 yılında, yasadışı silah bulundurma ve silah taşıma suçlamasıyla İzmir'de gözaltına alındı.





Tutuklandıktan sonra Çelik ifadesini değiştirdi ve Rus pilotu öldürmediğini iddia etmeye başladı.





Mayıs 2017'de yasadışı silah bulundurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



