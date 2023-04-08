Rus suçluların iadesinde Türkiye’den yardım

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kasım 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Krasnov, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin terör, aşırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, siber suçlar ile mücadelede benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek, "Hem Rus hem de Türk savcıların bu tür konulardaki önemli deneyimi dikkate alındığında, en iyi uygulamalar alanında görüş alışverişi yapmaya ilgi duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.







Rusya Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, önemli suçlara ve yolsuzluğa karıştığı suçlamasıyla Interpol tarafından Romanya'da yakalanan ve aranan bir Rus vatandaşı için gönderilen iade talebine değinildi.





Söz konusu zanlının Ocak 2023'te Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu ve Rusya Interpol Daire Başkanlığı çalışanları tarafından Moskova'ya getirildiğini anlatan Başsavcılık, "Zanlı, Türkiye toprakları üzerinden transit nakil yapılarak getirildi. İade edilen kişilerin üçüncü ülke üzerinden transit nakil uygulaması, o ülke tarafından hazırlanıyor ve aktif şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.





Başsavcılık, yabancı ülkelerden Rusya'ya iade edilecek kişilerin nakline yönelik yeni yollar aranması da dahil iade alanındaki çalışmaların ortaya çıkan yeni gerçeklikler ışığında yürütüldüğünün altını çizdi.