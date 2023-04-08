Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Türkiye arasında uçuş sayısı haftada 1200 sefer oldu /08 Nisan 2023 13:36

Rusya-Türkiye arasında uçuş sayısı haftada 1200 sefer oldu

Turizim sezonunun başlamasıyla birlikte Rusya’da en popüler tatil destinasyonlarının başında gelen Türkiye’ye sefer sayısı artırılıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Geçen sene Antalya, yılın ilk yarısında rekor seviyede turist ağırlamıştı. 
Sadece haziran ayında şehre havayoluyla 1 milyon 869 bin 206 turist geldi. Fakat Rusya’dan gelmek isteyenler için uçak ve bilet problemleri maksimuma çıkmıştı.

Bu sezon için Rusya ile Türkiye, karşılıklı sefer sayısın yüzde 50 arttırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Rus İzvestiya Gazetesi’nin haberine göre Haziran-Ağustos arasında haftada 1200 sefer düzenlenecek. Bu seferlerin 750’sini Rus hava yolu şirketleri düzenlerken, 400 seferi de Türk şirketler düzenleyecek.
Geçen yıl turizm sezonunda haftalık sefer sayısı en fazla 850 olmuştu.

Bilet fiyatları ucuzlayacak

Turizm acenteleri Türkiye’ye sefer sayısındaki artışla birlikte uçak bileti fiyatlarının da ucuzlayacağına dikkat çekiyor.

OneTwoTrip'in açıkladığı verilere göre ilkbahar ve yaz döneminde Rusya-Türkiye gidiş-dönüş uçak bileti fiyatı ortalama 21 bin ruble (265 dolar) ile geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 47,4 daha düşük olacak.
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