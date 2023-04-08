Samanyolu Haber /Gündem / Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu /08 Nisan 2023 15:44

Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

YSK'de yapılan kura çekiminin ardından partilerin oy pusulasında kaçıncı sırada yer alacakları belli oldu.

SHABER3.COM

14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da çekilen kurada sonucunda; Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sırada, Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı.

YSK tarafından çekilen kuraya göre siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

01. Yeni Türkiye Partisi
02. Türkiye Değişim Partisi
03. Millet Partisi
04. Hak ve Özgürlükler Partisi
05. Sosyalist Güç Birliği İttifakı
06. Genç Parti
07. Memleket Partisi
08. Cumhur İttifakı
09. Emek ve Özgürlük İttifakı
10. Büyük Türkiye Partisi
11. Adalet Birlik Partisi
12. Anavatan Partisi
13. Yenilik Partisi
14. Halkın Kurtuluş Partisi
15. Milli Yol Partisi
16. Vatan Partisi
17. Güç Birliği Partisi
18. Millet İttifakı
19. Ata İttifakı
20. Bağımsız Türkiye Partisi

İTTİFAK İÇİNDE SIRALAMA

Siyasi partilerin ittifak içindeki sıralaması ise çekilen kuraya göre şöyle oldu:

Ata İttifakı:
* Adalet Partisi
* Zafer Partisi

Cumhur İttifakı:
* Büyük Birlik Partisi
* AK Parti
* Yeniden Refah Partisi
* Milliyetçi Hareket Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı:
* Yeşil Sol Parti
* Türkiye İşçi Partisi

Millet İttifakı:
* Gelecek Partisi
* Demokrat Parti
* DEVA Partisi
* Cumhuriyet Halk Partisi
* İYİ Parti
* Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:
* Türkiye Komünist Partisi
* Türkiye Komünist Hareketi
* Sol Parti

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ İÇİN SON GÜN YARIN

Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00’de dolacak.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK’ya sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs’taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında “Cumhurbaşkanı Adayları” başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
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